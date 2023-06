Niculina Stoican, scoasă de pe listă! Gestul fără precedent făcut de rudele lui Petrică Mîțu Stoian. “Poate peste 30 de ani!”

Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață în urmă cu aproape doi ani, la vârsta de 61 de ani. După moartea solistului de muzică populară s-a iscat un întreg scandal. Una dintre persoanele care a luat parte la acesta a fost Niculina Stoican, care i-a fost colegă de breaslă și apropiată. De altfel, nu a fost invitată la festivalul făcut in memoriam Petrică Mîțu Stoian. Gestul a fost făcut de rudele solistului. Iată mai jos, în articol, mai multe detalii.

La aproape doi ani de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian, rudele solistului de muzică populară și-au dorit să organizeze prima ediție a „Festivalului Petrică Mîțu Stoian”, un eveniment in memoriam. Însă, cel puțin două persoane nu se află pe lista de invitați, decizia fiind luată de rudele solistului. Niculina Stoican, care i-a fost colegă de breaslă și apropiată, nu a fost invitată să participe la acest eveniment. De altfel, nici Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al artistului.

Având în vedere aceste circumstanțe, Niculina Stoican și-a expus o opinie referitoare la această situație. Deși îi leagă anii de prietenie și cei petrecuți pe scena muzicii românești, artista nu a fost invitată să se alăture acestui eveniment. După moartea solistului de muzică populară, s-a iscat un real scandal. De altfel, cântăreața a organizat un spectacol după decesul său, alături de Ansamblul Maria Tănase. Totuși, rudele lui Mîțu i-au interzis Niculinei Stoican să ia parte la astfel de momente.

Vezi și NICULINA STOICAN ȘI OLGUȚA BERBEC SE DUȘMĂNESC DE MOARTE, IAR ACUM S-A AJUNS LA ALT NIVEL. I-A FĂCUT FIGURA! „SUNT FOARTE FERICITĂ”

Niculina Stoican: „Ce a simțit sufletul meu că trebuie făcut pentru Petre, am făcut în momentul acela”

Cântăreața de muzică populară a susținut că organizarea unor evenimente in memoriam Petrică Mîțu Stoian îi aduc bucurie, pentru că într-un astfel de mod numele său va fi dus mai departe, iar oamenii nu vor uita comorile muzicale pe care le-a lăsat în urmă. De altfel, Niculina a susținut că nu trebuie să fie invitată la oricare dintre evenimentele care sunt organizate.

„Pe mine mă bucură tot ce se întâmplă vis-a-vis de numele lui, dar nu la toate evenimentele care sunt legate de numele lui sunt eu o definiție. Nu trebuie să fiu invitată peste tot și, ca atare, nu sunt prezentă pe acest afiș. Poate, cine știe, la anul, peste 10, sau 30 ani…

Eu nu sunt dezamăgită, sunt chiar fericită că se organizează, nu cred că are importanță distribuția ci important e că se face. Ce a simțit sufletul meu că trebuie făcut pentru Petre, am făcut în momentul acela. Și cred că tot ce se va face legat de numele lui este bine venit, nu are importanță distribuția, eu sunt foarte fericită”, sunt mărturisirile artistei, pentru Starpopular.ro.

De altfel, în timp ce surorile și impresarul Doru Gușman au organizat un parastas, și Niculina Stoican a făcut un astfel de moment, la sediul Ansamblului Maria Tănase. Petrică Mîțu Stoian a murit la vârsta de 61 de ani, în data de 6 noiembrie 2021. Bărbatul a suferit de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. A fost internat într-un centru medical în Caraș-Severin.

Vezi și CE I-A FĂCUT NICULINA STOICAN LUI PETRICĂ MÎŢU STOIAN, CHIAR ÎNAINTE SĂ MOARĂ? “BĂIATUL” CÂNTĂREŢULUI A SPUS, ÎN SFÂRŞIT, TOT

Sursă foto: captură video, Facebook