Nikita a făcut declarații după ce Naomi a murit pe un pat de spital din Germania! Cum putea fi salvată artista: „Mă simt vinovată...”

Naomi Moldovan a părăsit această lume la vârsta de 47 de ani, din cauza unui accident vascular cerebral. Celebrul artist transgender și-a găsit sfârșitul în Germania, unde își petrecuse ultimele zile. La scurt timp după ce Naomi a murit, Nikita a reacționat. Aceasta simte un profund sentiment de vinovăție pentru moartea prietenei sale.

Pe data de 19 aprilie, la vârsta de 47 de ani, Naomi s-a stins din viață, părăsind lumina reflectoarelor din România de ani buni. Prima femeie transgender din țară a plecat dintre noi pe un pat de spital din Germania, înfruntând grave probleme de sănătate. La scurt timp după ce vestea despre trecerea ei în neființă a fost adusă la cunoștință, Nikita, o fostă prietenă de-a ei, a făcut declarații.

Citește și: HORIA MOCULESCU, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE DESPRE NAOMI: „CU MINE S-A PURTAT EXEMPLAR”

Vedeta a recunoscut că era conștientă de greutățile financiare și de sănătate cu care se confrunta artista de ceva vreme, însă simte că nu a făcut tot ce putea pentru a o ajuta. Nikita a împărtășit că acum 7 ani, Naomi a contactat-o și a exprimat dorința de a merge în Spania împreună, dar planurile respective nu s-au mai concretizat.

Regretul o cuprinde acum pe Nikita pentru că nu a insistat mai mult ca Naomi să îi urmeze sfatul și să se mute alături de ea peste hotare. Ea crede că, dacă ar fi fost mai insistentă, Naomi ar fi fost încă în viață.

„Mă simt vinovată că nu am luat-o lângă mine, în Spania. După ce am câștigat la Loto, am vorbit cu ea. I-am trimis bani să vină, dar nu a mai venit. Ea, săraca, a fost abandonată, chinuită, sclavagizată, fără nicio putere… Eu am tot luptat pentru mine. Nici eu nu am avut o soartă ușoară, dar am reușit în cele din urmă. Ea dacă lupta cu adevărat putea mai mult. Îmi pare rău că nu m-a ascultat, ea acum era bine.