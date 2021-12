Niko Delinescu, femeia cu care Cătălin Cazacu are un copil a făcut dezvăluiri neştiute despre relaţia cu acesta: „M-a cerut de soție, dar eu nu mai eram pregătită”

Cătălin Cazacu şi cântăreață de muzică de petrecere, Nicoleta Delinescu au format un cuplu în urmă cu câţiva ani. Cei doi au împreună şi o minunăţie de băieţel, de care sunt foarte mândri. Prezentă la o emisiune de televiziune, artista a făcut dezvăluiri despre relația cu motociclistul.

De-a lungul timpului, Cătălin Cazacu a reuşit să frângă multe inimi. Acesta este cunoscut în spaţiul public ca fiind campion la motociclism, un prezentator TV carismatic, însă nu în ultimul rând şi pentru succesul pe care îl are în ceea ce le priveşte pe doamne şi domnişoare.

În urmă cu câţiva ani, Niko Delinescu și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste, din care a rezultat un copil, un băiat care se numește Andrei.

Niko Delinescu a fost prezentă în platoul emisiunii ”La Măruță”, acolo unde a făcut declarații despre relația pe care a avut-o cu tatăl copilului ei. Se pare că cei doi s-au cunoscut la un an după ce primul ei soț a încetat din viață.

„M-a cerut de soție, dar eu nu mai eram pregătită”

„Cătălin Cazacu m-a cerut de soție, dar eu nu mai eram pregătită, după ce am pierdut primul soț nu am mai putut face acest pas. (…) Andrei are 11 ani și este pasionat de motociclism. Am amânat acest moment, am încercat toate sporturile, dar când s-a urcat prima dată pe motor s-a îndrăgostit și s-a îndrăgostit și motorul de el”, a declarat Niko Delinescu la emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

CITEŞTE ŞI: AȘA O RĂSFAȚĂ CĂTĂLIN CAZACU PE IUBITA LUI! RAMONA OLARU: „PLECĂM ÎN VACANȚĂ ÎN ZANZIBAR!”

În ceea ce îl priveşte pe fiul lor, Niko Delinescu a explicat: „Deocamdată Andrei nu stă cu tatăl său, dar când va mai crește, probabil o să stea cu el. (…) Deocamdată nu mi-am refăcut viața, a treia oară nu am mai încercat, deși cine știe. (…) Noi am stat cinci ani împreună, când Cătălin era un băiat cuminte”, a adăugat artista.

Cătălin Cazacu se pregăteşte de nuntă?

În cadrul unui interviu, sportivul şi-a deschis sufletul şi a vorbit sincer despre relația cu jumătatea lui, dar și despre planurile de viitor pe care le au împreună:

„Ramono, am primit binecuvantarea. A venit avalanșa peste noi în dimineața asta. Știe că am venit la tine, Teo. E un lucru nou pentru mine. Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului, te comporți diferit.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec in Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat in străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, a precizat Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.

Sursă foto: Facebook