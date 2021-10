Nikos Vertis, din nou la București. Pe ce dată va cânta artistul la Sala Palatului

Nikos Vertis, unul dintre cei mai apreciați artiști eleni, revine în România cu un concert spectaculos care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, în două zile consecutive. Inițial, concertul era programat pentru 13 octombrie, însă, din cauza restricțiilor din Capitală, totul a fost amânat pentru o lună.

De asemenea, din cauza cererii mari, concertul care a fost programat inițial într-o singură zi, va avea loc acum în două zile consecutive, pe 25 și 26 noiembrie.

Nikos Vertis a pregătit un show spectaculos, construit cu dragoste și pasiune, dar mai ales cu respect pentru fanii din România, care și-au manifestat intens dorința de a-l revedea pe celebrul artist grec, mai ales acum dupa ce am strabatut o perioada care ne-a incercat greu pe toti.

“In sfarsit se intampla! Ma intorc la iubitii mei fani din Romania, pe 25 si 26 noiembrie in Bucuresti. Sunt atat de bucuros si emotionat de faptul ca am trecut cu totii peste un an greu si ca sunt in stare sa cant live pentru voi din nou.

Tot ce îmi doresc este ca muzica mea să atingă cât mai multe suflete și să bucure cât mai mulți oameni. Tot ceea ce fac, fiecare cantec nou este pentru voi. Si am avut mult timp in anul care a trecut sa ma pregatesc si sa vin in fata voastra cu melodii noi si multe surprize. Va multumesc tuturor si va asigur ca dragostea voastra a fost lucrul care m-a ajutat sa trec peste aceste vremuri grele care ne-au incercat.

Dumnezeu sa va binecuvanteze! Indiferent de ce ni se intampla, eu sunt alaturi de voi! Va astept pe toti la Sala Palatului să cântăm, să dansăm, să trăim împreună momente de neuitat.”, a declarat Nikos Vertis

Concertul Nikos Vertis de la Sala Palatului va cuprinde cele mai apreciate piese din repertoriul artistului, precum și piese noi, în premieră pentru publicul din România. Nikos Vertis va fi acompaniat de propria orchestră de muzicieni. Biletele se gasesc la Sala Palatului si online pe vandbilete.ro, eventim.ro, entertix.ro, blt.ro, salapalatului.ro, iabilet.ro.

Cine este Nikos Vertis

Interpret, compozitor, textier, Nikos Vertis este la ora actuală cel mai popular artist al Greciei, având totodată o carieră internațională de succes în Australia, America de Nord, Europa sau Israel. Parcursul lui Nikos Vertis în lumea muzicii a început spectaculos, primul său album, din 2003, obținând titlul de Debutul Anului și Discul de Platină pentru primul single. Nikos Vertis a devenit una dintre cele mai bune voci ale Greciei, iar albumele sale au continuat să obțină Discuri de Platină și de Aur. Laïka, stilul muzical abordat de Nikos Vertis este o îmbinare de muzică tradițională grecească cu pop și dance. Vocea specială a lui Vertis și emoția pe care o transmite asigură succesul tuturor concertelor live pe care le susține. Nikos Vertis este recunoscut ca cel mai popular artist, cu un respect deosebit pentru public.