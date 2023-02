Nimeni nu se aștepta la asta! Afacerea cu care DJ Harra face o mulțime de bani

Zilele acestea, DJ Harra a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că a dat lovitura cu o afacere despre care puțini știau. Artista a dezvăluit că totul a început în urmă cu câțiva ani, ca urmare a faptului că nu a intrat la facultatea de medicină. Pe viitor, Dana Neacșu vrea să-și extindă afacerea la un nivel neașteptat.

DJ Harra a ajuns cunoscută de o țară întreagă pentru faptul că remixa muzică în sânii goi, în cluburi. La începutul carierei sale, primea doar 250 de lei pentru prestația sa, sumă care, cu siguranță, nu îi ajungea pentru a-și asigura traiul. Soarta ei s-a schimbat în 2017, când a decis să-și reia visul din facultate și să-și facă propria afacere.

(CITEȘTE ȘI: DJ Harra, în lacrimi! Dana Neacșu cere de urgență ajutorul fanilor: „Am nevoie de oameni”)

DJ Harra a dat lovitura! Ce afacere are artista

În cadrul unui interviu, Dana Neacșu a mărturisit faptul că în 2017 și-a făcut o firmă care distribuie echipamente medicale. În prezent, afacerea sa a evoluat până la nivelul în care vrea să-și deschidă și o clinică dotată cu echipamente de radiologie sau RMN. Așadar, chiar dacă nu s-a îmbogățit din muzică, artistă a găsit o altă metodă pentru a face rost de bani.

Ideea inedită a DJ-iței a pornit de la faptul că atunci când avea 19 ani, își dorea să urmeze facultatea de medicină. Auzind faptul că abia zece ani mai târziu urma să aibă parte de câștiguri materiale, a renunțat la vis, dar a rămas aproape de domeniul medical, prin afacerea sa.

„Din 2017 am această afacere. Totul a început la vârsta de 19 ani, când nu știai la ce facultate să te duci și prima mea opțiune a fost medicina dintotdeauna. Când am ajuns să depun dosarul, mulți se plângeau că dom’le o să facem bani peste abia 10 ani și o să fie super greu. Eu habar nu aveam. Când am auzit, am plecat. În 2017 am făcut această companie care se ocupă cu distribuția de echipamente medicale în mare parte.

Adică tot e are nevoie un spital sau o clinică, eu aduc, începând de la o bucată până la o cantitate mare de 2,3 tiruri, de cât are nevoie fiecare de ceva. Ușor, aș vrea să îmi deschid o clinică doar cu echipamente de radiologie sau RMN. Oi vedea dacă există bani pentru asta, dacă se găsesc, că e scump”, a spus DJ Harra pentru Wowbiz.

(CITEȘTE ȘI: Boala secretă de care suferă DJ Harra. Din cauza ei, nu poate dormi cu spatele la ușă)