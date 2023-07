Nimeni nu se aștepta la asta! Cum își câștigă traiul Americanu’ din La Bloc, după ce a renunțat la actorie

Toată lumea își amintește de celebrul serial La Bloc. Producția a apărut în anul 2002, iar pe 25 mai 2008 a fost difuzat ultimul episod. La 15 ani de când s-au încheiat filmările îndrăgitei producții, Emil Mitrache, actorul care a interpretat personajul Americanu’, s-a reorientat. Iată cu ce se ocupă în prezent. Nu te-ai fi așteptat la asta!

Emil Mitrache, actorul care l-a interpretat pe Americanu’ din La Bloc, are un alt loc de muncă din care face bani, de când s-a retras de pe micile ecrane. Concret, fosta vedetă de la Pro TV este ghid turistic în țară, iar vara aceasta este foarte solicitat, mai ales de către turiștii străini.

„Ce să fac, muncesc, ca toată lumea. Nu e un lucru nou că m-am făcut ghid de turism. Și cum vara sunt mulți turiști străini, merg cu ei. Am avut și tururi de o zi, de câteva zile sau de câteva săptămâni, depinde. Cum am cererea, cum am tăiat-o prin țară”, a dezvăluit Emil Mitrache în cadrul unui interviu.

Întrebat ce locuri le va arăta turiștilor veniți la noi în țară în această vară, fostul actor a dezvăluit: „Unde vine comanda, pentru că sunt puțini care vin la mine cu comanda și zic să le fac un tur. De obicei lucrez prin agenții de turism, prin hoteluri și sunt deja antamat. Eu doar mă duc. Merg pe Valea Prahovei sau pe la castele. Majoritatea americanilor își antamează cu mult înainte un ghid. Totul e pregătit și nu mai ajung eu să le propun ceva anume. Sunt disperați cu Valea Prahovei și toată lumea vrea să meargă acum la Castelul Bran. Acum, în luna august, când vin toți „italienii” acasă, este nenorocire ce e prin țară de turiști. Mă refer pe șosea, dar și la cazare, unde este nebunie. De aceea eu aș evita Valea Prahovei în august, sunt atâtea locuri de vizitat în România”.

Câți bani primea Americanu’ în celebrul serial La Bloc

Emil Mitrache a mărturisit în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță că viața de actor nu a fost deloc ușoară. Timp de cinci ani, atât el, cât și ceilalți colegi ai săi au intrat pe platourile de filmare la 9 dimineața și uneori plecau acasă după miezul nopții.

Toți au dat ce au avut mai bun, însă, uneori volumul de muncă și oboseala își spuneau cuvântul. Cu toate acestea, banii pe care îi primea nu erau foarte mulți. Americanu’ câștiga pentru fiecare episod 250 de dolari. Într-o zi se filmau două episoade, iar la TV erau difuzate patru episoade pe săptămână.

„Nu prea ne plăteau bine, era decent la cât munceam. Noi începeam la ora 9 dimineața în fiecare zi și terminam la 21.00, dar noi băgam până la 23.00, chiar 1.00 noaptea și după ne duceam acasă și la 9 dimineața să fim înapoi, trei luni, zi de zi.

Cam 250 de dolari la cursul PRO TV, nu la cursul BNR, adică, puțin mai jos. Erau 250 de dolari pe episod, noi făceam două episoade pe zi și erau difuzate 4 pe săptămână”, a declarat Emil Mitrache, în cadrul podcastului.