Nimeni nu se aștepta la asta! Unde a muncit Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, până să-l cunoască pe Marius Moise

Bianca Giurcă și Marius Moise se numără printre protagoniștii sezonului șapte Insula Iubirii. Cei doi și-au expus relația, iar concluziile au fost trase repede. Mulți au fost cei care i-au reproșat tinerei că este o femeie întreținută și se mulțumește cu puțin. Așa că șatena nu s-a mai abținut și le-a dat peste nas cârcotașilor.

După participarea la Insula Iubirii, Bianca Giurcă s-a făcut cunoscută publicului larg și a intrat în gura cârcotașilor. Cei care au urmărit emisiunea de la Antena 1 nu s-au abținut și i-au reproșat tinerei că ar sta lângă Marius Moise doar datorită situației financiare pe care acesta o are.

Așa că tânăra de 25 de ani nu a mai suportat și le-a dat replica acelora care o critică încontinuu. Aceasta și-a dorit să pună capăt speculațiilor și a mărturisit că încă de la o vârstă fragedă își procură proprii bani și chiar își ajută și familia din punct de vedere financiar.

(CITEȘTE ȘI: RADU VÂLCAN, GEST NEAȘTEPTAT ÎN VĂZUL TUTUROR! CE CADOU I-A OFERIT BIANCĂI GIURCĂ DE LA INSULA IUBIRII)

Bianca Giurcă: „Mă întrețin de la 15 ani”

Bianca Giurcă le-a dat peste nas cârcotașilor și a subliniat că nu este o femeie întreținută. Șatena a mărturisit că încă de la vârsta de 15 ani a început să producă proprii bani și până acum a bifat mai multe job-uri.

Se pare că încă din vremea liceului, concurenta de la Insula Iubirii avea două job-uri în același timp. Aceasta a muncit ca animatoarea pentru copii, ursitoare, bonă, manichiuristă, iar mai apoi ca dealer într-un cazino online. În tot acest timp s-a ocupat și de studii, terminând liceul, iar apoi urmând cursurile Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

„Mi-am câștigat banii mei de mică. Prima dată pe la 15 ani am început să fiu animatoare pentru copii, apoi, am fost ursitoare, bonă, manichiuristă, dealer într-un cazino online, iar, apoi, am început să câștig destul de bine din online.

Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent, toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc SINGURĂĂĂĂ, plus de alta îmi ajut și familia.

Știu că e urât să vorbești despre bani, iar întotdeauna am evitat, dar m-am săturat de toate țațele care își dau ele cu părerea de ce am ales să accept eu niște lucrurile în relația mea”, a spus Bianca Giurcă, pe Instagram.

(VEZI ȘI: VICIUL ASCUNS AL BIANCĂI GIURCĂ, DE LA INSULA IUBIRII! ȘI-A ARUNCAT TOȚI BANII PE ACEST „HOBBY”: „DOAR MARIUS ACCEPTĂ”)

Bianca Giurcă, încasări frumoase din TikTok

După ce a bifat job-urile menționate mai sus, Bianca Giurcă și-a îndreptat atenția spre mediul online, în special către platforma TikTok. Tânăra a început să creeze conținut, iar încasările ei din această activitate sunt destul de mari.

Încă din emisiune, Marius Moise spunea că iubita lui câștigă între 10.000 – 13.000 de dolari din TikTok. Iar potrivit, unei capturi recente la extrasul de cont, se arăta că Bianca Giurcă a primit 13.164 dolari după o lună în care a activat pe platformă.