Nimic nu mai e la fel! Viața Laviniei Pârva s-a schimbat radical de când a devenit mamă

Solista Lavinia Pârva a devenit recent mama unui băiețel. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a postat un mesaj emoţionant pe reţelele sociale despre fiul ei.

Lavinia Pârva nu mai este doar o mămică foarte fericită, ci și foarte frumoasă, după ce a reușit să scape de kilogramele în plus adunate pe perioada sarcinii. Cântăreața a publicat un mesaj emoționant prin care a explicat cât d emult s-a schimbat viața ei în ultima perioadă.

“Astăzi cineva m-a întrebat ce s-a schimbat în viaţa mea de când am devenit mamă. Am răspuns: totul. Am cunoscut un sentiment unic de iubire infinită, o dorinţă imensă de a-i oferi puiului meu tot ce este mai bun pe acest pământ, am simţit cu adevărat pentru prima dată un sentiment de fericire care nu se compară cu nici un altul de până acum. O bucurie fără margini, care mă face să mă simt o femeie împlinită, puternică şi demnă! Am înţeles acum toată grija pe care părinţii mei mi-au purtat-o de când m-am născut şi mi-o vor purta mereu, indiferent de vârsta pe care o voi avea! Am înţeles acum ce contează cu adevărat în viaţă”, a scris Lavinia Pârva pe Instagram.

În ceea ce priveşte kilogramele în plus pe care le-a luat în timpul sarcinii, ea a menţionat: “Am luat destul de multe kilograme, am reţinut multă apă. Am rămas cu câteva kilograme pe care o să le dau jos treptat. Sigur că mi-aş dori să fiu mai slabă ca înainte”, a scris Lavinia.

S-a căsătorit în secret cu Ștefan Bănică Jr.

Ştefan Bănică Jr. s-a căsătorit în secret cu iubita lui, Lavinia Pârva, iar informaţia a făcut ocolul internetului, în septembrie 2017. Nu au existat însă detalii despre nunta celor doi, tocmai pentru că evenimentul s-a petrecut departe de ochii curioşilor, în Bulgaria! Nici prietenii apropiaţi nu au avut habar de nimic. Ei au fost chemaţi la un hotel din Balcic, sub un anume pretext. Li s-a spus că artistul îşi va sărbători ziua de naştere în avans, printr-o petrecere. Numai că primele semne de întrebare au apărut la acel moment, pentru că Ştefan este născut pe 18 octombrie.

Chiar şi aşa, invitaţii au ”muşcat” nada, dar s-au trezit în faţa faptului împlinit, adică la nunta lui Ştefan cu Lavinia. Petrecerea a fost extrem de reuşită, mai ales că invitaţii au fost cu atenţie selectaţi pentru evenimentul care s-a vrut intim şi… secret!