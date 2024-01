Noapte de coșmar pentru Sorin Ovidiu Bălan! Mașina în care se afla a luat foc: „Am avut foarte mare noroc. Deja mă îneca fumul”

Jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan a trecut prin momente de panică în noaptea de Revelion. Mașina i-a loc foc în mers, pe drumul dintre Predeal şi Râşnov. Din fericire, jurnalistul a reacționat rapid și a reușit să scape din autoturism. Pompierii au intervenit de urgență.

Noapte neagră pentru Sorin Ovidiu Bălan. Jurnalistul nu s-a bucurat prea mult de petrecerea de Revelion, căci un incident neplăcut a pus capăt distracției. Aflându-se în mers, pe drumul dintre Predeal și Râșnov, mașina acestuia a luat foc.

Sorin Ovidiu Bălan nu se aștepta să pățească asta. În timp ce se afla în mers, jurnalistul a observat o „ceață” densă în spatele mașinii sale. Acesta a fost elementul care l-a alarmat și în scurt timp a realizat că nu era, de fapt, vorba de ceață, ci de fum.

Alertat de fumul dens care începuse să inunde și mașina, Sorin Ovidiu Bălan a reușit să oprească autoturismul și a ieșit imediat. Acesta a dat alarma, iar pompierii au intervenit de urgență.

„Mă aflam pe drumul dintre Predeal și Râșnov, nu am vrut să merg prin Brașov pentru că este mai aglomerat, iar când m-am uitat în spate, am văzut că era ceață. M-am gândit cum poate să fie ceață în spatele mașinii și în față nu, apoi mi-am dat seama că este fum.

Am avut foarte mare noroc că mă aflam cam la un kilometru de serpentine. Dacă mă nimeream acolo, era destul de rău! Am găsit un mic refugiu, unde am reușit să scot mașina. Evident, am sărit imediat din mașină, am deschis capota și ușile. Deja mă îneca fumul. Am scos geanta din portbagaj și am sunat la 112”, a declarat Sorin Ovidiu Bălan, la Antena 3 CNN.