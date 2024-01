Cutremur devastator de 7,5 grade în prima zi din 2024. A fost emisă alertă de tsunami în Japonia

Japonia s-a cutremurat în prima zi din an! Un seism cu magnitudinea de 5,7 a lovit țara, urmat de altul și mai puternic de 7,5 grade pe scara Richter. Cutremurele au fost înregistrate în centrul țării de către centrul meteorologic japonez. O replică puternică a urmat, având magnitudinea de 6,2 grade. Autoritățile japoneze au emis și o alertă de tsunami!

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today’s earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024