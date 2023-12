Profețiile Babei Vanga pun omenirea pe jar! Pe lângă dezastre naturale, celebra prezicătoare a văzut un asasinat la nivel de stat

Ca în fiecare final de an, Baba Vanga ne ”lovește” cu previziuni. Și, ca de fiecare dată, nu-s dintre cele mai bune. Pentru Noul An, vin profeții cutremurătoare. Omenirea e pusă pe jar, dezastre naturale, atacuri teroriste. Prezicătoarea mai spune că 2024 va aduce moartea lui Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, în urma unui asasinat. CANCAN.RO are detaliile!

Baba Vanga nu ne iartă cu previziunile nici pentru anul viitor. Ba chiar unele sunt, de-a dreptul, cutremurătoare. Femeia supranumită Nostradamus din Balcani a prezis că este posibil ca în 2024 să primim un mesaj din spațiu și să intrăm contact cu o civilizație extraterestră.

Baba Vanga prezice asasinarea lui Vladimir Putin

Baba Vanga a mai prezis că următorul an va fi marcat de o schimbare semnificativă în privința dependenței de resursele petroliere. Astfel, va fi inaugurată o nouă etapă în dezvoltarea energiilor alternative și durabile.

Clima a fost și ea ”atinsă” de previziunile femeii care a murit în urmă cu 33 de ani. Din cauza schimbării acesteia, omenirea se va confrunta cu o mulțime de dezastre naturale.

Războiul din Ucraina? Este prins și el în previziunile Babei Vanga. Veste tristă: nu se va încheia în anul care e pe cale să vină! Ea a prevestit pacea în acea zonă abia în 2027, deși, spune tot ea, Putin va fi asasinat anul viitor.

Nu toate profețiile sunt negativiste. Baba Vanga a dat și sfaturi utile, pentru o voiață cât mai bună. Descoperire științifică uriașă, care va avea loc în 2024, va schimba viețile multor oameni: se vor vindeca de cancer și de SIDA.

Cine a fost Baba Vanga

Baba Vanga și-a pierdut văzul la vârsta de numai 12 ani, dar avea să fie înzestrată cu darul prezicerii: a făcut-o până în anul 5079, atunci când, potrivit spuselor ei, lumea se va sfârși.

Clarvăzătoarea a murit în anul 1996, la vârsta de 85 de ani, dar profețiile ei încă sunt de actualitate.

De-a lungul timpului, au fost scrise mai multe cărți despre viața și previziunile Babei Vanga. A devenit o celebritate după ce s-a spus despre ea că ar fi reuşit să anticipeze atentatele ISIS, începutul şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, destrămarea URSS, moartea prinţesei Diana şi chiar Brexit-ul.

