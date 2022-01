Noaptea în care poți să-ți afli ursitul! Când se pune, de fapt, busuioc sub pernă în 2022

Fetele nemăritate mai au o speranță! La fiecare început de an, domnișoarele așteaptă cu nerăbdare ziua de Bobotează, 6 ianuarie. Iată cum îți afli ursitul cu busuioc sub pernă!

Domnișoarele care vor să-și afle ursitul o pot face în acest an de Boboteaza, Sânziene și Sfântul Andrei.

La început de an, în ziua de 6 ianuarie se sărbătorește Boboteaza, ziua în care se sfințesc apele și se face agheasma mare. Aceasta este prima sărbătoare în care fetele au ocazia să-și viseze ursitul. În noapte de 5 spre 6 ianuarie, domnișoarele nemăritate trebuie să fure o rămurică din mănunchiul de busuioc cu care preotul stropește, să o lege cu fir roșu și să o pună sub pernă. Obiceiul busuiocului sub pernă se practică și de Sânziene dar și în ajunul sărbătorii de Sfântul Andrei.

Totodată, o altă superstiție spune că fetele trebuie să își lege pe inelar un fir de ață roșu pentru a-și visa alesul. Din bătrâni se spune că fetele care alunecă pe gheaţă şi cad în această zi se vor mărita sigur până la sfârşitul anului. La fel și băieții care alunecă și cad pe gheață.

Busuioc sub pernă și în noaptea de Sânziene și Sf. Andrei

Obiceiul busuiocului sub pernă se practică și de Sânziene. Fetele își pot pune busuioc sub pernă ca să își viseze alesul, în această noapte. Sânzienele sau Nașterea Sf. Ioan Botezătorul se prăznuiește în fiecare an la data de 24 iunie. Înainte de culcare, se face o rugăciune și nouă mătănii pentru ca ursitul să apară în vis.

La finalul anului 2022, pe data de 30 noiembrie, este noapte în care iubirea pare posibilă pentru toți, dar mai ales pentru domnișoarele care nu și-au cunoscut alesul. Fetele mari (nemăritate) care vor să îți afle ursitul trebuie să își pună sub pernă busuioc sfințit, în noaptea de Sfântul Andrei. Noaptea aceasta, în ajunul sărbătorii Sfântului Andrei, fetele şi băieţii necăsătoriţi fac vrăji pentru a-şi ghici ursitul sau ursita.

Sursa foto: Pixabay.ro