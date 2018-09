Cântăreața Dolores O’Riordan, solista trupei The Cranberries, a murit înecată în cadă, intoxicată cu alcool, potrivit raportului medicilor legiști britanici făcut public joi, care au stabilit că a fost vorba de „un tragic accident”, informează The Guardian.

Raportul a fost făcut public în ziua în care O’Riordan ar fi împlinit 47 de ani. Medicul legist, Shirley Radcliffe, a declarat la audierea de joi, de la o instanță din Londra, unde a fost prezentat raportul: „Nu există dovezi că a fost altceva decât un accident. Nu a existat o intenție, pare a fi doar un tragic accident„.

Potrivit acestui raport, cântăreața a consumat o cantitate mare de alcool înainte de a muri. Nivelul de alcool din sânge era de patru ori peste limita maximă admisă în cazul unui șofer.

Pe 15 ianuarie, Dolores O’Rior­dan a fost găsită decedată în camera unui hotel din Londra

Cântăreața a fost descoperită de o menajeră a hotelului, în cada plină cu apă, cu fața în sus. Pe lângă alcool, cântăreața consumase și medicamente eliberabile doar pe bază de rețetă, inclusiv anxioliticul lorazepam, potrivit raportului făcut public joi.

Poliția britanică a anunțat, în ziua următoare descoperirii, că decesul cântăreței Dolores O’Riordan nu este considerat suspect și că medicii legiști urmează să afle care au fost cauzele morții.

Poliția a suspectat o sinucidere, dar a anunțat că așteaptă rezultatele testelor toxicologice. Ipoteza sinuciderii nu era improbabilă, pentru că, în 2013, Dolores O’Riordan a încercat să se sinucidă prin supradoză de droguri, spunând ulterior că suferea de depresie și că a avut o cădere psihică.

O’Riordan a fost diagnosticată cu tulburare bipolară în mai 2017. Dolores era de părere că problemele sale emoționale au drept cauză faptul că a fost abuzată când era copil. Dolores Mary Eileen O’Riordan, născută pe 6 septembrie 1971, în Irlanda, era cântăreaţă şi compozitoare. A fost solista trupei rock The Cranberries timp de 13 ani, înainte ca aceasta să ia o pauză, în 2003, până în 2009, când membrii formaţiei s-au reunit.

Primul său album solo, „Are You Listening?”, a fost lansat în mai 2007 şi a fost urmat de „No Baggage”, în 2009. De asemenea, O’Riordan a făcut parte din juriul emisiunii difuzate pe postul RTÉ „The Voice of Ireland”, în sezonul 2013/14.

Dolores O’Riordan a fost căsătorită cu tour managerul trupei The Cranberries, Don Burton, timp de 20 de ani, în perioada 1994 – 2014. Cuplul a avut trei copii, Taylor Baxter, născut în 1997, Molly Leigh, născută în 2001, și Dakota Rain, născută în 2005.

Trupa The Cranberries are în palmares peste 40 de milioane de discuri vândute la nivel mondial, 4 albume în Billboard 200 („Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?”, „No Need To Argue”, „To the Faithful Departed and Bury the Hatchet”) şi opt single-uri în topul Modern Rock Tracks chart din Billboard Magazine, barometrul industriei muzicale internaţionale.