Noi detalii ies la iveală în cazul decesului fostului campion la scrimă, Florin Zalomir. Acesta ar fi fost ucis, de fapt

Au apărut noi detalii, în cazul morții, suspecte, a lui Florin Zalomir. Există câteva indicii ce arată că, fostul campion la scrimă ar fi fost ucis și, nicidecum, nu s-ar fi sinucis.

Moartea fostului campion la scrimă, Florin Zalomir, ridică noi semne de întrebare, după ce a fost găsit împușcat în cap, luni dimineață, 3 octombrie, în locuința sa din Otopeni. Inițial, anchetatorii au stabilit că acesta s-ar fi sinucis, iar motivul ar fi fost o depresie. Se pare , totuși, că este vorba despre o crimă și nu de sinucidere, după cum s-a stabilit inițial, potrivit România TV.

De ceva timp, vicecampionul olimpic era încadrat la Jandarmeria Bucureşti-Ilfov, iar arma cu care s-ar fi împușcat nu era cea din dotare, după cum au crezut apropiații.

Ce au transmis autoritățile

„În jurul orei 8:34, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil din localitatea Otopeni, un bărbat este decedat în locuința sa. La fața locului s-au deplasat polițiștii orașului Otopeni pentru efectuarea de activități din competență. Echipajul medical, sosit la fața locului, a declarat decesul bărbatului respectiv. A fost anunțat medicul legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Ilfov pentru efectuarea de activități din competență”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov.

Florin Zalomir suferea de depresie

Apropiații fostului sportiv sunt de părere că Florin ar fi ales să-și pună capăt zilelor, din cauza unor episoade mai grele, prin care a trecut, și, din cauza aceasta a intrat în depresie.

”Mi-a zis că a avut o perioadă mai grea în viaţă, dar că acum era bine, el mereu avea episoade de depresie, pe care mi le povestea, dar nu să se ajungă la aşa ceva. Am fost foarte apropiaţi pentru că timp de 10 ani am mâncat aceeași pâine, am fost la concursuri împreună, am fost în cantonamente, la antrenamente eram non-stop. În pandemie aici veneam şi ne antrenam şi ne beam cafeaua dimineaţă şi după aia începeam alergarea. A fost mai mult decât un frate pentru mine.

Când mi-a zis că divorţează şi că e supărat, am râs cu el, am zis mai bagi o fisă, femei sunt, stai liniştit. Nu ştiu ce s-a întâmplat săptămâna trecută, nu ştiu ce s-a întâmplat, am auzit că a mai avut nişte certuri cu ea”, a declarat sportiva Bianca Pascu, pentru Antena 1.