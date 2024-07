Noi detalii în cazul morții lui Mădălin Păduran. Ce s-a întâmplat, cu puțin timp înainte de accident, între el și presupusul amant al Narcisei: ”I-a spus!”

Noi detalii în cazul lui Mădălin Păduran! Tânărul, în vârstă de 23 de ani, a avut parte de un sfârșit tragic după ce mașina sa s-a izbit violent de un copac, cu acul kilometrajului blocat la 200 km/h. Mădălin conducea în viteză mare, urmărind o altă mașină în care se afla, conform suspiciunilor sale, amantul iubitei sale.

Au ieșit la iveală noi informații în cazul tragic al lui Mădălin, tânărul care și-a pierdut viața într-un accident rutier în Olt. Totul s-a prăbușit pentru Mădălin când a aflat că iubita lui îl înșală. Într-un moment de furie, s-a urcat la volanul mașinii sale și a pornit în urmărirea presupusului amant. Din păcate, această cursă disperată i-a fost fatală, deoarece mașina sa, condusă cu viteză pe străzile din Deveselu, s-a izbit violent de un copac. Bogdan, un prieten apropiat, a oferit mai multe declarații în cadrul emisiunii Acces Direct.

Familia și apropiații au fost profund marcați de tragicul sfârșit al lui Mădălin din Olt. Tânărul a pierit într-un accident fatal când, în urmărirea presupusului amant al iubitei sale, mașina sa s-a izbit violent de un copac. Bogdan, un apropiat al băiatului, a dezvăluit că cei doi se cunoșteau de mai mult timp și că între ei au existat și alte conflicte și neînțelegeri.

„Cei doi se cunoșteau. Cum se amenințau dacă nu se știau? Sunt numeroase declarații ale oamenilor în care se spune că ei se știau. Iubita i-a spus lui Mădălin că există cineva în viața ei. Eu am văzut niște mesaje în care se amenințau. Eu când l-am cunoscut m-a amenințat cu moartea”, a spus Bogdan, unul dintre prietenii lui Mădălin, la Acces Direct.

Mama presupusului amant a declarat că fiul ei a fost amenințat de Mădălin acum ceva timp. După tragicul accident, băiatul a povestit familiei despre incidentele anterioare. Cei doi au avut și în trecut probleme, inclusiv întâlniri conflictuale în trafic cu mai multe luni în urmă.

Aceasta era conștientă că fiul ei vorbea cu o tânără din Olt, pe nume Narcisa, dar nu cunoștea detalii despre natura relației lor. Tânărul nu a considerat necesar să meargă la poliție să depună o plângere anterior, considerând că nu era nimic grav.

„Copilul meu a mai fost o dată fugărit, în decembrie. Mesaje de amenințare au fost, pe rețelele de socializare, acum a spus copilul, adică după incident. Îl mai amenințase Mădălin. Nu a mers la poliție, nu se ducea zilnic să zică așa, să se amenințe. Nu l-a luat în serios. El nu a fost șoferul familiei iubitei, el are serviciu. E șofer pe tir, atunci era în concediu. Nu știu când s-au cunoscut. Eu știam de la fiica mea că băiatul are o fată în Olt. După incident, băiatul ne-a povestit și am aflat”, a spus și Marinela, mama presupusului amant.