Noi detalii șocante în cazul dispariției Biancăi Bobu, jucătoarea de hochei din Galați: ”M-a sunat de pe număr ascuns și…”

Bianca Bobu, portar de hochei, prezentă cu naționala U18 a României și cu cea de seniori la Campionate Mondiale, a dispărut în luna august, iar toate informațiile care au fost obținute până acum sunt contradictorii. Ultima oară, fata a fost văzută în Galați, alături de un prieten, iar bunica și mătușa sa cred că tânăra a fost victima unei rețele de trafic de persoane.

La un moment dat, pe contul de socializare al fetei a apărut un mesaj în care aceasta ar fi scris să este bine și că nimeni nu trebuie să se îngrijoreze. Cel care a anunțat dispariția a fost chiar antrenorul Cristian Munteanu, cel care a descoperit-o pe sportivă în comuna ei natală, înainte de a deveni o jucătoare cunoscută.

”Eu am pus acel anunț pe Facebook, pe 6 octombrie, cum că nu mai dă nici un semn din august. O abordasem pe un site de socializare, s-o rog să-mi dea un echipament de portar. Eu am plecat de la Galați la Brașov și doream să o inițiez pe fiica mea în tainele meseriei de portar, Aveam nevoie de echipament. Nu mi-a răspuns de nici un fel”, spune Munteanu, conform libertatea.ro.

Un apel telefonic cu număr ascuns

Antrenorul Biancăi spune, conform sursei citate mai sus, că fata l-ar fi sunat, cu număr ascuns.

”M-a sunat, pe 7 octombrie, practic, să mă certe că am pus acel anunț cu dispariția ei. Telefonul era dat de pe o cartelă cu număr ascuns, nu am putut suna înapoi. Pe scurt, mi-a cerut să șterg postarea și a mai afirmat că nu o mai interesează nici sportul, nici familia, vrea doar să fie lăsată în pace și să-și clădească o viață nouă. A afirmat că e în Galați, iar am sfătuit-o să se prezinte la Poliție, ca să lămurească lucrurile”.

Deocamdată, nimic nu este sigur în acest caz, iar dispariția sportivei ridică numeroase semne de întrebare. Antrenorul ei a mai declarat că fata părea constrânsă să vorbească, aceasta negând, totuși, la telefon, că ar fi vorba despre așa ceva.