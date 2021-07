Noi dezvăluiri despre fiul necunoscut al lui Ioniță de la Clejani! Ramona a fost la mormântul fratelui vitreg. „Mai bine eram eu în locul lui”

În urmă cu doar câteva zile, Ramona de la Clejani a dezvăluit că nu este singurul copil uitat de Ioniță de la Clejani. Se pare că aceasta a mai avut un frate vitreg, care a decedat la vârsta se opt ani și pe care artistul nu l-a recunoscut niciodată. Fiica lui Ioniță de Clejani și-a căutat fratele și chiar a ajuns la mormântul lui.

„Gânduri am și nu sunt bune și nu am la cine le spune. Fel și fel de vești… Ceea ce am spus eu acum două zile în platou uite că s-a confirmat și na… Am aflat despre el în urmă cu foarte mulți ani. Acum 10 ani am fost dusă la el la mormânt de către doamna Nicoleta Croitoru.

Am fost foarte tristă când am aflat. Am zis atunci că mai bine eram eu în acel loc, pentru că el era băiat și putea să facă față vieții altfel. În momentul acela eu îmi doream să nu mai exist. Pentru mine moartea ar fi fost cea mai bună variantă, pentru că aveam foarte multe… Pentru mine viața frumoasă a început de acum, la 20 de ani eram foarte supărată, foarte amărâtă”, a spus Ramona de la Clejani.

Greutățile prin care a trecut Ramona de la Clejani

Ramona de la Clejani nu a avut o copilărie sau o tinerețe prea fericită. Aceasta a avut o situație dificilă și din această cauza și-ar fi dorit să fie ea în locul băiețelului de opt ani. Cea care a ajutat-o să își găsească fratele a descris viața grea pe care Ramona o avea în acea perioadă.

„Am aflat din sursele mele (n.r. – despre băiețel). Am dus-o la cimitir noaptea. Am pus lumânări acolo și am filmat. (…) Am găsit-o pe Ramona într-un ghetou. Într-o căsuță făcută din Chirpici, pe unde mișunau șobolanii, într-o localitate din județul Giurgiu, dar foarte apropiată de locul natal al tatălui. Era într-o sărăcie cruntă. Stăteau pe pământ și mâncau.

Mama ei nu voia să stea de vorbă cu mine pentru că era amenințată de familia celebră că dacă spune cuiva va fi rău, că există ea. Am primit un telefon și mi s-a spus că există un băiețel. Am plecat în căutarea lui în aceeași zonă. O altă femeie, care a fost păcălită, care a făcut un băiețel pe care nu a vrut să-l recunoască. Femeia nu erau în țară, dar erau părinții. Niște oameni cu un suflet cum rar întâlnești. Le era teamă să vorbească. Nu l-a văzut nici ea, nici familia vestită niciodată. Nu a vrut să știe de el. Nici măcar o lumânare, o bomboană. Nimic, niciodată!”, a spus și jurnalista Nicoleta Croitoru.

Sursa foto: Instagram & captura video