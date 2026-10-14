Noi imagini cu tânăra din Constanța acuzată că atacă femei pe stradă! Are 9 dosare penale

Apar noi imagini cu tânăra de 20 de ani din Constanța acuzată că a atacat mai multe femei pe stradă. Potrivit informațiilor apărute, aceasta ar fi provocat scandal și în alte locuri publice, inclusiv într-un mall și într-un fast-food din oraș.

Imaginile surprinse în diferite momente o arată având un comportament agresiv și violent. Tânăra este cercetată în nouă dosare penale și a fost dusă de mai multe ori la Psihiatrie de către polițiști. De fiecare dată, însă, a fost lăsată să plece, uneori după doar câteva ore. În prezent, aceasta este în libertate, iar cazul a generat numeroase reacții în mediul online.

Noi imagini cu tânăra din Constanța acuzată că atacă femei pe stradă

Unul dintre incidentele în care a fost implicată a avut loc într-un mall din Constanța, în luna august. Potrivit imaginilor, tânăra a cerut o sacoșă, iar după ce vânzătoarea i-a spus că trebuie să o plătească, s-a enervat. A zgâriat-o pe angajată pe față, i-a dărâmat calculatorul și a aruncat cu un obiect după ea. Ulterior, și-a luat singură sacoșa și a părăsit magazinul.

Într-un alt caz, petrecut într-un fast-food, tânăra a avut un conflict cu trei angajați. Imaginile o surprind în timp ce îi lovește inclusiv cu poșeta. Un comportament similar a fost filmat și într-o cafenea din oraș, notează ObservatorNews.

Acolo, tânăra a cerut inițial apă, apoi a solicitat să își încarce telefonul. Ulterior, a aruncat cu un scaun spre o angajată. Potrivit plângerilor depuse în ultimele zile, atacurile sale s-au mutat apoi în plină stradă. Femeile agresate susțin că au fost atacate pentru a li se fura geanta.

Una dintre victime a relatat astfel momentul agresiunii:

„Eu ieșisem de la cinema mă îndreptam spre ieșire și chiar înainte de ieșire în dreptul unui magazin de bijuterii venind din partea opusă o femeie tânără la 1 70 înălțime a venit foarte rapid spre mine m-a apucat de păr și a început să-mi tragă pumni în stomac. Am căzut în genunchi și m-a împins în magazinul de bijuterii acolo am reușit să mă eliberez. În urmă mea am văzut cum începuse să urle la vânzătoarele de acolo și să arunce cu bagajele pe care le avea peste vitrine, peste bijuterii”.

Are 9 dosare penale

Pe rețelele sociale, mai multe femei au afirmat că au fost atacate de aceeași persoană. În total, șase plângeri au fost înregistrate la poliție. Ultima victimă ar fi fost lovită cu pumnii în zona capului.

O femeie de 56 de ani a fost atacată pe o alee dintre blocuri de tânăra de 20 de ani. Victima a reușit să fugă, să se adăpostească și să sune la 112.

„Tânăra, de 20 de ani, a fost imobilizată de polițiști și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. Totodată, menționăm că, în perioada august – octombrie 2026, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat”, spune Nadia Ilaş, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.

Potrivit informațiilor prezentate, internarea în spital nu a avut efectul așteptat, întrucât spitalizarea a fost de scurtă durată. În prezent, tânăra este liberă. Situația este considerată cu atât mai gravă cu cât aceasta este cunoscută ca fiind consumatoare de substanțe interzise.

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