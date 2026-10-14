Noi imagini cu tânăra din Constanța acuzată că atacă femei pe stradă! Are 9 dosare penale

Tânăra din Constanţa
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Apar noi imagini cu tânăra de 20 de ani din Constanța acuzată că a atacat mai multe femei pe stradă. Potrivit informațiilor apărute, aceasta ar fi provocat scandal și în alte locuri publice, inclusiv într-un mall și într-un fast-food din oraș.

Imaginile surprinse în diferite momente o arată având un comportament agresiv și violent. Tânăra este cercetată în nouă dosare penale și a fost dusă de mai multe ori la Psihiatrie de către polițiști. De fiecare dată, însă, a fost lăsată să plece, uneori după doar câteva ore. În prezent, aceasta este în libertate, iar cazul a generat numeroase reacții în mediul online.

Noi imagini cu tânăra din Constanța acuzată că atacă femei pe stradă

Unul dintre incidentele în care a fost implicată a avut loc într-un mall din Constanța, în luna august. Potrivit imaginilor, tânăra a cerut o sacoșă, iar după ce vânzătoarea i-a spus că trebuie să o plătească, s-a enervat. A zgâriat-o pe angajată pe față, i-a dărâmat calculatorul și a aruncat cu un obiect după ea. Ulterior, și-a luat singură sacoșa și a părăsit magazinul.

Într-un alt caz, petrecut într-un fast-food, tânăra a avut un conflict cu trei angajați. Imaginile o surprind în timp ce îi lovește inclusiv cu poșeta. Un comportament similar a fost filmat și într-o cafenea din oraș, notează ObservatorNews.

Acolo, tânăra a cerut inițial apă, apoi a solicitat să își încarce telefonul. Ulterior, a aruncat cu un scaun spre o angajată. Potrivit plângerilor depuse în ultimele zile, atacurile sale s-au mutat apoi în plină stradă. Femeile agresate susțin că au fost atacate pentru a li se fura geanta.

Una dintre victime a relatat astfel momentul agresiunii:

„Eu ieșisem de la cinema mă îndreptam spre ieșire și chiar înainte de ieșire în dreptul unui magazin de bijuterii venind din partea opusă o femeie tânără la 1 70 înălțime a venit foarte rapid spre mine m-a apucat de păr și a început să-mi tragă pumni în stomac. Am căzut în genunchi și m-a împins în magazinul de bijuterii acolo am reușit să mă eliberez. În urmă mea am văzut cum începuse să urle la vânzătoarele de acolo și să arunce cu bagajele pe care le avea peste vitrine, peste bijuterii”.

Are 9 dosare penale

Pe rețelele sociale, mai multe femei au afirmat că au fost atacate de aceeași persoană. În total, șase plângeri au fost înregistrate la poliție. Ultima victimă ar fi fost lovită cu pumnii în zona capului.

O femeie de 56 de ani a fost atacată pe o alee dintre blocuri de tânăra de 20 de ani. Victima a reușit să fugă, să se adăpostească și să sune la 112.

„Tânăra, de 20 de ani, a fost imobilizată de polițiști și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. Totodată, menționăm că, în perioada august – octombrie 2026, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat”, spune Nadia Ilaş, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.

Potrivit informațiilor prezentate, internarea în spital nu a avut efectul așteptat, întrucât spitalizarea a fost de scurtă durată. În prezent, tânăra este liberă. Situația este considerată cu atât mai gravă cu cât aceasta este cunoscută ca fiind consumatoare de substanțe interzise.

CITEŞTE ŞI: Ce au decis judecătorii după ce Cuzin Toma a produs un accident rutier sub influența substanțelor interzise

Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma a fost reținut. Ce spun reprezentanții despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Venit record din meditații, declarat la ANAF! Câți bani a câștigat un profesor din Timișoara
Venit record din meditații, declarat la ANAF! Câți bani a câștigat un profesor din Timișoara
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Getafe, joi, 15 octombrie 2026, de la ora 19:45
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Getafe, joi, 15 octombrie 2026, de la ora 19:45
ANM a actualizat prognoza meteo. Care sunt zonele în care va ninge
ANM a actualizat prognoza meteo. Care sunt zonele în care va ninge
Coșmarul unui tată care și-a pierdut fiul de 17 ani după un șantaj online. Ce s-a întâmplat
Coșmarul unui tată care și-a pierdut fiul de 17 ani după un șantaj online. Ce s-a întâmplat
Timotei Stuparu, fost senator și lider PSD, a fost omorât pe trecerea de pietoni! Moment de reculegere în plenul Senatului
Timotei Stuparu, fost senator și lider PSD, a fost omorât pe trecerea de pietoni! Moment de reculegere în plenul Senatului
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
Mediafax
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Dorel Vișan și Florin Piersic s-au împăcat la 90 de ani! De ce se certaseră, de fapt? „El e boierul, eu sunt țăranul!”
Click.ro
Dorel Vișan și Florin Piersic s-au împăcat la 90 de ani! De ce se certaseră, de fapt? „El e boierul, eu sunt țăranul!”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Digi24
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
go4it.ro
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.