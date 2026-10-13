Ce au decis judecătorii după ce Cuzin Toma a produs un accident rutier sub influența substanțelor interzise

Ce au decis judecătorii după ce Cuzin Toma a produs un accident rutier sub influența substanțelor interzise
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Actorul Cuzin Toma, cunoscut publicului larg pentru rolul „Firicel” din serialul „Las Fierbinți”, a fost plasat sub control judiciar de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, după ce inițial fusese reținut în urma unui accident rutier produs în județul Teleorman.

Potrivit informațiilor comunicate de anchetatori, acesta ar fi condus un autoturism deși avea permisul suspendat, iar analizele efectuate ulterior au indicat prezența unor substanțe psihoactive în organism.

Cuzin Toma a produs un accident rutier sub influența substanțelor interzise

Procurorii au anunțat că, la data de 13 octombrie 2026, a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva actorului și a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, notează G4Media. Ancheta vizează, în acest moment, infracțiunea de conducere a unui vehicul cu permisul suspendat, în timp ce pentru suspiciunea de conducere sub influența substanțelor psihoactive au fost dispuse verificări suplimentare.

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„La data de 13.10.2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu privire la o persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul cu permis suspendat”, reținându-se că: La data de 12.10.2026, în jurul orelor 18:45, o persoană publică de sex masculin a condus un autoturism marca BMW, pe DN 6, pe raza com. Peretu, jud. Teleorman, deşi avea dreptul de a conduce vehicule suspendat începând cu data de 20.05.2025 [ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni la regimul rutier, art. 336 alin. (2) C.pen.], ocazie în care a produs un accident rutier soldat cu daune materiale.

De asemenea, în urma prelevării mostrelor biologice, a rezultat că persoana publică de sex masculin prezenta urme de substanţe psihoactive (cocaină, canabionoizi) în sânge şi în urină. Ca atare, sus-numitul a dobândit calitatea de suspect pentru infracţiunea de „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive” şi s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili dacă substanţele psihoactive au afectat capacitatea acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice (…)”, au transmis procurorii.

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