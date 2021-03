Noi imagini de la filmările pentru ”House of Gucci”, în care joacă și Mădălina Ghenea

Au apărut noi imagini de la filmările pentru ”House of Gucci”, despre asasinarea lui Maurizio Gucci, nepotul celui care a creat celebra marcă italiană de modă.

În urmă cu doar câteva ore, pe contul oficial al filmului House of Gucci, au apărut noi fotografii cu actorii principali și nu numai. Lady Gaga o va interpreta în noul proiect pe Patrizia Reggiani, condamnată pentru asasinarea fostului său soţ Maurizio Gucci, care a fost împuşcat de un asasin plătit, la 27 martie 1995, în timp ce intra în sediul firmei sale din Milano.

Acesta este primul rol pentru artistă, după nominalizarea la Oscar, la categoria „Cea mai bună actriță”, pentru performanța din „A Star Is Born”, și după Oscarul câștigat pentru cel mai bun cântec, „Shallow”, de pe coloana sonoră a filmului regizat de Bradley Cooper.

Adam Driver interpretează rolul lui Maurizio Gucci. Adam Driver a fost nominalizat anul trecut la Oscar, în categoria „Cel mai bun actor” pentru „Marriage Story” al lui Noah Baumbach. Filmările au început în Roma, luna trecută. Iar pe contul oficial de pe Instagram au apărut noi imagini cu actorii principali, în timp ce filmau scene pe lacul Como și pe străzile din Roma.

Premiera filmului era planificată pentru noiembrie 2021, însă din cauza pandemiei de coronavirus s-a amânat. Scenariul filmului este scris de Roberto Bentivegna şi este bazat pe cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” scrisă de Sara Gay.

Pe contul oficial al filmului House of Gucci, au apărut fotografii și cu Mădălina Ghenea alături de Al Pacino. Românca a dat lovitura și o va interpreta pe Sophia Loren, în filmul regizat de Ridley Scott.