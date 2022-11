Noile tarife la energie au primit undă verde în şedinta de guvern de astăzi. Ce se va întâmpla la marea regularizare din februarie 2023

Este oficial! Noile tarife la energie au fost aprobate în ședința de astăzi de la Guvernul României. Toate detaliile sunt prezentate în următorul articol.

Vineri, 11 noiembrie 2022, Guvernul a aprobat noile tarife la enerigie electrică din această iarnă. Astfel, românii vor avea de plătit câte 80 de bani pentru fiecare kWh, însă până la primii 255 kWh facturați. După ce se trece de acest prag, orice depășire este taxată cu 1,30 de bani pe kWh.

Vestea bună este că tariful de 1 leu pe kWh se va menține pentru intreprinderile mici și mijlocii, iar pentru marii consumatori va rămâne un preț unic de 1,3 lei pe kWh.

Totodată, potrivit secretarului general al Guvernului, Marian Neacșu, până în luna februarie facturile se vor calcula pe baza mediei consumului din anul 2021, tot în această lună se va face marea regularizare și se va reface consumul mediu.

“Sistemul aşa cum este gândit şi cum funcţionează de mulţi ani prin lege distribuitorii sunt obligaţi să facă citirea de patru ori pe an a contoarelor. În rest, funcţionaţi pe facturi cu estimări. Din perspectiva aceasta este foarte complicat şi foarte greu să ne raportăm la consumul lunar al fiecărui client. În OUG iniţială 119 şi vom menţine acest sistem vom rămâne raportaţi la consumul mediu anual al anului 2021 care pentru consumatorul casnic nu poate să fie un an rău pentru că a fost an de pandemie în care din păcate cea mai mare parte dintre români o parte din timp au stat acasă.

Deci au consumat energie. Dar pentru a putea face reglajele la nivelul consumului efectiv ca oamenii să nu plătească mai multă energie şi un preţ mai mare decât cel pe care l-au realizat, în luna februarie a anului viitor se va face regularizarea pentru întreg anul şi încadrarea în consumul efectiv realizat”, a spus Marian Neacșu.

Secretarul general al Guvernului României a menționat faptul că noile tarife se vor aplica, cel mai probabil, începând culuna martie.

“Printre actele normative de mare importanţă adoptate astăzi a fost şi această ordonanţă care vine să reglementeze un mecanism care să poată să asigure pentru anul viitor câteva lucruri cu caracter de principiu.

Primul dintre ele este al sustenabilităţii măsurilor pe care Guvernul şi coaliţia de guvernare şi le-a asumat pentru acest an de criză energetică care vizează compensarea preţurilor la energie pentru consumatorii vulnerabili, consumatorii casnici şi pentru o parte dintre consumatorii non-casnici, respectiv întreprinderile mici şi mijlocii, întreprinderile din agricultură.

Mecanismul iniţiat astăzi care reglementează o parte din piaţa de energie în funcţie de energia care este disponibilă cu livrare în anul 2023 face posibil ca să putem susţine în continuare compensările de preţ aşa cum sunt conţinute în OUG 119 şi au fost conţinute în ordonanţele anterioare”, a explicat secretarul general al Guvernului.

Referitor la valul de facturi greșite emise românilor, Marian Necșu susține că acestea au apărut din cauză operatorilor care și-au actualizat sistemele informatice mult mai târziu, acesta fiind motivul pentru care se încearcă schimbarea sistemului și asigurarea unei perioade mai lungi de valabilitate.

“Unul dintre lucrurile care în opinia noastră a dus la denaturarea sistemului a fost remanenţa cu care operatorii din sistem şi-au actualizat la prevederile legale sistemele informatice, motiv pentru care au apărut acele valuri de facturi greşite.

Ăsta este unul dintre motivele pentru care nu încercăm acum să schimbăm din mers mecanismele şi să le asigurăm o perioadă mai lungă de valabilitate pentru a nu fi nevoiţi ca ei să schimbe sistemele informatice la o lună sau la un trimestru şi să ne lovim cu acel val de facturi greşite.

Pentru că ne raportam la acel nivel de consum de la 2021 el la această dată este cert. Consumul anului 2022 îl vom şti începând cu luna februarie, martie a anului viitor, ori ordonanţa intră în vigoare de la 1 ianuarie, iar legea de adoptarea de ordonanţei sperăm să fie promulgată până în finalul acestui an”, a concluzionat secretarul general al Guvernului României.