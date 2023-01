Noroc chior! Un bărbat a uitat că a jucat deja la loto și a câștigat de două ori, cu aceleași numere

Norocul a dat de două ori peste un american, care a uitat că a cumpărat un bilet la loto și a mai achiziționat unul, jucând aceleași numere. Fericitul dublu câștigător are planuri mari cu premiul încasat.

Povestea unui bărbat din Michigan, în vârstă de 67 de ani, a surprins și amuzat o lume întreagă. Bărbatul alege aceleași numere, de când se știe, când joacă la loterie. În ziua cu pricina, se oprise la benzinărie și văzuse că sunt puse la vânzare bilete la loterie, potrivit UPI.com.

A uitat că achiziționase deja un bilet și bine a făcut!

În momentul respectiv, uitase că deja cumpărase un bilet și știind că extragerea se apropie cu pași repezi, l-a cumpărat și pe cel de-al doilea. Nu a stat prea mult pe gânduri și a completat numerele sale obișnuite: 6, 11, 12, 16, 29.

Nu i-a venit să-și creadă ochilor când a intrat pe site-ul loteriei și a văzut că numele lui se află în dreptul titlului de „marele câștigător”.

„După extragere, am intrat pe site-ul loteriei din Michigan pentru a vedea rezultatele şi când am văzut numerele şi locurile din care au fost cumpărate biletele am ştiut că sunt marele câştigător”, a povestit americanul.

A rămas, din nou surprins, atunci când a văzut suma câștigată: 110.000 de dolari pentru fiecare bilet.

Când a fost întrebat ce va face cu banii, americanul a spus că vrea să îi investească în renovarea propriei locuințe.

Michigan pare să fie statul norocului

Un alt bărbat din Michigan a câștigat, cu doi ani în urmă, de două ori la loterie. Acesta s-a ales cu o sumă și mai frumoasă: 8 milioane de dolari.

„Nu crezi că poți câștiga atâția bani nici măcar o dată, dar de două ori?! Este greu să exprim prin cuvinte ceea ce simt acum”, a spus Mark Clark, câștigătorul celor două premii.

Primul câștig a fost de 4 milioane de dolari. Cel de-al doilea bilet câștigător a fost cumpărat tot dintr-o benzinărie, acolo unde americanul în vârstă de 50 de ani se afla pentru a livra combustibil.

După ce a încasat, în total, 8 milioane de dolari, Mark a decis că poate să se pensioneze și să dedice familiei tot timpul său liber: ,,Obișnuiam să pescuiesc împreună cu tatăl meu, am rămas cu amintiri foarte frumoase. Voi face același lucru alături de familia mea”, a declarat cetățeanul american.