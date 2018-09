Noroc de Anul Centenar »» Turul Ciclist al României se reia din nou după o pauză de cinci ani!

Eduard Novak, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, cu ocazia Anului Centenar, Turul ciclism al României va fi organizat din nou după o pauză de cinci ani.

Eduard Novak a afirmat că își dorește ca din acest an „Mica Buclă” să aibă din nou continuitate și să fie organizată an de an.

„Pentru mine este o zi specială, pentru că ştiu ce responsabilitate avem când vom organiza a 51-a ediţie a Turului Ciclist al României. Este un eveniment important nu numai pentru ciclismul românesc, ci pentru întreg sportul românesc. Pentru că nu foarte multe competiţii au ajuns la 51 de ediţii. Este o revenire spectaculoasă a competiţiei în anul Centenarului. Mă bucur că împreună cu MTS şi COSR am reuşit să punem pe picioare acest concurs”, a declarat Eduard Novak.

Oficialul a spus că traseul ediţiei a 51-a nu a fost ales în funcţie de dificultate, ci pentru a marca şi unele regiuni ale României în Anul Centenarului.

„Turul va începe la Alba Iulia, cu startul pe 19 septembrie şi prima sosire la Sibiu. După aceea, se va merge la Braşov, Focşani, pe 21 septembrie se va face o transbordare la Buzău, de unde se va pleca la Târgovişte, iar de acolo, în ultima etapă, se vine spre Bucureşti. Acest traseu a fost ales pentru a marca şi uni regiunile ţării, deci nu pentru a avea cea mai grea cursă posibilă. De aceea nu a fost ales Transfăgărăşanul sau Transalpina, este un traseu special pentru Centenar”, a mai spus Eduard Novak.

Acesta a precizat că la Turul României vor participa cinci echipe naţionale, 11 echipe continentale şi patru de club.