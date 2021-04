Nota de plată care a devenit virală! Detaliul care a enervat-o la culme pe clientă. „Lipsă de respect”

După o seara cu amicii în oraș, o tânără a rămas mută de uimire atunci când a cerut nota de plată. Detaliu pe care le-a observat scos-o din sărite și a împărtășit cu internauții ce a pățit.

O tânără a ieșit în oraș cu mai mulți amici, la un restaurant din Washington D.C. După câteva ora de petrecere a venit și vremea să achite nota de plată. Fiecare a plătit ce a consumat așa că tânăra a primit o notă de plată doar pentru produsele ei. A rămar surprinsă în momentul în care a observat un mic detaliu de pe notă.

Aceasta a observat că în undeva în parte de sus a facturii scria „fata care e sigură”. Tânăra a fost deranjată de felul în care chelnărul a catalogat-o, mai ales că se afla la masă cu mai multe persoane(cupluri). Revoltată a publicat nota de plată pe rețelele de socializare adăugând comentariul: „Descrierea lui este atât de lipsită de respect”, alături de o serie de emoji-uri care plâng. Tweetul ei a devenit viral, fiind redistribuite de pese 50.000 de ori.

This description is so disrespectful😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/x9m8J8IeEh

— 🍰The Cake Lady🍰 (@GotMiAAngel) April 17, 2021