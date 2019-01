Noul antrenor al Simonei Halep a sosit în București! Thierry va fi plătit de 5 ori mai puțin decât Darren Cahill

Thierry Van Cleemput (50 de ani), antrenorul cu care va colabora Simona Halep (27 de ani) în următoarea perioadă, a sosit la Bucureşti. De luni, contănţeancă este ocupanta locului trei în clasamentul WTA.

Antrenorul belgian a întărit ideea unei colaborări pe termen scurt în primă fază, pentru a vedea ambele părţi dacă se înţeleg, dar a spus că sportiva din Constanţa e limpede că are nevoie de ajutor.

”Nu am început să lucrez cu Simona. Abia am cunoscut-o în Australia şi am stat de vorbă. După cum ştiţi, are nevoie de ajutor, am venit aici şi poate vom colabora. Acum doar vom sta de vorbă şi poate vom încerca”, a spus Van Cleemput, la sosirea pe Aeroportul ”Henri Coandă”, din Bucureşti.

Simona Halep a pierdut două poziţii în ierarhia feminină, dar, mai mult de atât îi va fi foarte greu să revină pe primul loc în următoarele şase luni. ”Îmi place mult jucătoarea, îmi place mult stilul ei de joc şi dacă s-ar perfecta parteneriatul, cred că ştiu cum aş putea s-o ajut. Ar fi prosteşte din partea mea să spun că voi face mai mult decât cel dinaintea mea. Ce mă interesează este munca”, a spus Thierry Van Cleemput, într-un interviu acordat pentru jurnalista Carole Bouchard.

Presa din Belgia a anunţat că Thierry van Cleemput va avea un salariu lunar de 17.000 de euro, adică un pic mai mult de 200.000 pe an. Suma anunţată este de cinci ori mai mică decât cea pe care o încasa Darren Cahill.