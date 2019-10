Nu a putut face nimic! Medicul lui Michael Schumacher rupe tăcerea. Din păcate, a făcut anunțul devastator pentru fanii fostului campion de Formula 1

La începutul lunii septembrie, Michael Schumacher – a cărui stare de sănătate rămâne incertă – a fost dus Philippe Menasché, un ”pionier” în ceea ce privește cercetarea celulelor stem. Numai că reputatul specialist a rupt tăcerea și a făcut un anunț care i-a devastat pe fanii celebrului fost pilot de formula 1.

Philippe Menasché afirmă că nu este ”competent pentru miracole” și că echipa pe care o coordonează nu face ”experimente”, fiind vorba – într-un astfel de caz – de ”un termen abominabil”.

“Pentru miracole nu sunt competent. Eu si echipa mea nu facem experimente, e un termen abominabil ce nu are loc in medicina. E adevarat ca eu am fost primul care a facut un transplant de celule stem la inima, dar ciclul de teste clinice s-a terminat in urma cu doi ani”, a spus Philippe Menasché în cotidianul La Repubblica, conform sport.ro.

”În Italia aveți tot ce vă trebuie”

Michael Schumacher a fost dus la Paris pentru un tratament cu celule stem, iar fanii săi au așteptat cu speranță primele informații referitoare la acest demers. Mai mult, chiar Philippe Menasché a fost ”bombardat” cu mesaje de oameni de pe întreg mapamondul care doreau – la rândul lor – de tratament ”miraculos”. Răspunsul lui Philippe Menasché a fost unul tranșant.



“In Italia aveti tot ce va trebuie, nu e nevoie sa veniti la mine la Paris. I-am trimis pe cei care m-au cautat la prietenul meu Guido Pompilio. A fost o explozie de atentie pentru departamentul nostru, dar acum am revenit la normal. In ultimii 20 de ani am progresat foarte mult, dar adevarul este ca in continuare stim foarte putin”, a spus Mensache.