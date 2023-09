Nu ar cânta manele nici pentru toți banii din lume. Radu Palaniță, răspuns genial la o întrebare incomodă: „Nu mă ajută fața”

Radu Palaniță, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a dezvăluit genul muzical pe care nu l-ar încerca niciodată, motivul fiind unul cât se poate de difuz: fața-i stă în cale! Pentru a vizualiza discuția integrală dintre câștigătorul Românii au talent și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Pe de altă parte, în cadrul interviului, Radu Palaniță a divulgat cel mai emoționant gest pe care un admirator l-a făcut pentru câștigătorul RAT, iar toate detaliile pot fi descoperite în rândurile de mai jos.

(NU RATA: Dosar penal pentru câștigătorul „Românii au talent”, de la Pro TV. Radu Palaniță, detalii despre cel mai delicat moment din viața sa)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Nu mă ajută fața, în primul rând„

Adrian Artene: Ce muzică nu ai cânta?

Radu Palaniță: Manele. Nu aș fi de acolo. Adică eu sunt blond, dacă aș fi fost brunet mai ziceam.

Adrian Artene: Ți s-au cerut manele la nunți?

Radu Palaniță: Nu, pentru că nu am față. Voce… poate aș cânta. Nu mă ajută fața, în primul rând. Eu sunt mai înalt, nu sunt din filmul ăla.

Adrian Artene: Și ar fi trebuit și numele de scenă să fie adaptat.

Radu Palaniță: Palaniță Talent. Nu, n-aș cânta. Am niște melodii, că nu cânt doar muzică pop la nunți, la evenimente, am și muzică, dar din folclor, ca să spun așa. Și îmi place. Se distrează lumea, mă distrez și eu.

(VEZI ȘI: Radu Palaniță, invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

„M-a îngenunchiat, pot să spun”

Adrian Artene: Pe de altă parte, și titlu pe care l-ai luat, această coroană pe care o porți – câștigătorul marelui premiu Românii au talent – îi îndepărtează, cumva, pe oameni. Poate nu gândesc că ar putea să-l aibă la propriul eveniment pe câștigătorul unui asemenea concurs.

Radu Palaniță: Sunt la un telefon distanță. Sau la un mail distanță. O întrebare, atât. Eu am observat și altă chestie. Probabil că felul meu de a fi… Sunt foarte multe mesaje, de exemplu, dacă am fost în această vară pe litoral, m-am întors acasă și am primit mesaje: „V-am văzut seara, la Eforie, am vrut să facem o poză, dar mi-a fost rușine că mă refuzați”. Nu există așa ceva.

Adrian Artene: Care este gestul cel mai emoționant pe care l-a făcut un admirator față de tine? Probabil acel telefon pe care l-ai primit, la un moment dat, de la o mamă care-ți spunea că are fiica în spital și că ar vrea doar un mesaj din partea ta?

Radu Palaniță: Da. Acel telefon m-a emoționat. M-a îngenunchiat, pot să spun. Cu siguranță, mai sunt momente, dar acela s-a dus direct la inimă. Și am făcut-o din tot sufletul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.