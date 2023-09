Dosar penal pentru câștigătorul „Românii au talent”, de la Pro TV. Radu Palaniță, detalii despre cel mai delicat moment din viața sa

Radu Palaniță, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a făcut mărturisiri exclusive despre accidentul în urma căruia s-a ales cu dosar penal. În ce stare se află acum femeia lovită de mașina câștigătorului „Românii au talent”, dar cum l-a ajutat pe el celebritatea în acest caz, aflați în rândurile de mai jos. De asemenea, pentru a vizualiza discuția integrală dintre Radu Palaniță și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, Radu Palaniță a menționat că spiritul civic a existat, iar asta pentru că s-a asigurat că cea lovită a ajuns pe mâinile medicilor. Faptul că n-a anunțat Poliția l-a „asigurat” cu un dosar penal.

(NU RATA: Radu Palaniță, invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Nu mi-a funcționat mintea pentru câteva secunde, cu toate că numărul mașinii mele e 112„

Adrian Artene: Cum ai păcătuit?

Radu Palaniță: N-am păcătuit. Într-un fel, ba da, e vina mea pentru că aveam un spectacol pe 6 aprilie la Berăria H, mă grăbeam să ajung un pic mai devreme și am luat-o pe o străduță lăturalnică să ajung la Piața Muncii. O femeie a traversat pe unde nu trebuia, n-a fost impact puternic, doar că mi-a rupt oglinda din dreapta, eu, atunci, probabil și cu spectacolul și cu ce se întâmplase, am zis „OK, vă duc eu la spital”. Am sunat un doctor la Floreasca, era în drum, s-o preia, am lăsat-o pe mâinile doctorului, m-am dus mai departe să-mi fac treaba la spectacol și, după, pe 11 parcă, m-au sunat cei de la Brigada Rutieră să trec pe la ei să le predau permisul și… dosar penal. Deci mie nu mi-a venit să cred cum a rămas: părăsirea locului accidentului. Pentru că n-am anunțat pe nimeni. Eu am luat-o pe femeie și am dus-o la spital, dar n-am anunțat Poliția.

Adrian Artene: Și acum ai acest dosar?

Radu Palaniță: Dosar penal și ține de procuror că se fac acum cred că 5 luni de zile. Nu am treabă cu locul pe unde a traversat femeia.

Adrian Artene: Te-a ajutat celebritatea?

Radu Palaniță: Nu, adică am zis: „E vina mea, dar n-aș vrea să dureze… nu știu, că am auzit tot felul. Un an, doi… totuși”.

Adrian Artene: Dar starea doamnei care este?

Radu Palaniță: E OK, ea n-a avut nimic. A avut niște contuzii la cot și la genunchi. N-a avut nimic, dar simțul civic a funcționat. O iau și o duc la spital, dar mai departe… Și la spital eu trebuia să zic: „Sunt cutare, numărul mașinii și na”. Am înțeles că după mă întorcea Poliția la locul accidentului să măsoare, să… Aici am greșit, da. Nu mi-a funcționat mintea pentru câteva secunde. Cu toate că numărul mașinii mele e 112.

(VEZI ȘI: Ofertă pentru Mona Nicolici, ex-Antena 1, de a reveni în televiziune. Fosta știristă a recunoscut că a primit o propunere)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.