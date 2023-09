Ofertă pentru Mona Nicolici, ex-Antena 1, de a reveni în televiziune. Fosta știristă a recunoscut că a primit o propunere

Mona Nicolici, invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a recunoscut faptul că a fost contactată recent în vederea unui nou proiect în care să fie implicată. Totodată, pentru a putea vizualiza discuția integrală dintre fosta prezentatoare TV și directorul editorial al Grupului Gândul, vă puteți abona la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Iar postul care a pus ochii pe fosta vedetă a Antenei 1 este chiar TVR, oferta venită din partea lor fiind una care a pus-o pe gânduri pe Mona Nicolici. Nu de alta, dar, în cadrul interviului, fosta prezentatoare TV n-a exclus varianta unei implicări în proiect. Totodată, aceasta a rememorat întâmplări de pe vremea în care era emblema Antenei 1, subliniind faptul că a crescut un televiziunea.

(NU RATA: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Mona Nicolici și Radu Coșarcă, fostele vedete de la Antena 1: „Nu a existat niciodată o chimie în afara studioului”)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Am pus primele trepte, cărămizile de la intrarea în televiziune”

Adrian Artene: Când ți s-a bătut la ușă ultima dată cu un contract, cu o ofertă?

Mona Nicolici: Uite acum, de curând. Dar nu cu un contract. E un proiect pe care e posibil să-l fac, cred, nu știu, poate până se difuzează emisiunea și aflu… Dar nu. Ultima dată a fost atunci.

Adrian Artene: Pro TV, Antena, Kanal D?

Mona Nicolici: Nu, nu. TVR. N-aș ști să-ți spun unde mi-ar plăcea să fac dacă ar fi să mă întorc. A fost o meserie pe care am iubit-o și o iubesc, în continuare, atât de mult! Am fost acolo într-o perioadă în care… Eu am crescut cu televiziunea, ea a crescut cu mine. Adică nu m-am dus undeva unde deja era construit. A trebuit să creștem împreună. Am învățat, am pus primele trepte, cărămizile de la intrarea în televiziune. Am văzut prima casetă în arhiva Antenei 1. O văd și acum. Prima casetă, într-o cameră plină de rastele. Astea-s lucruri care sunt importante, fac parte din viața mea.

Adrian Artene: Cum sunt prezentatoarele de televiziune astăzi?

Mona Nicolici: Nu sunt eu îndreptățită să spun cum sunt. Sunt foarte inteligente și știi cum… e mai ușor să stai pe partea cealaltă și să critici.

(VEZI ȘI: Mona Nicolici, cu ochii înlăcrimați când vine vorba despre prețul plătit pentru faimă: Fosta prezentatoare TV și-a pierdut căsnicia și…)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.