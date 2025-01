Nu e banc! Cât a plătit Marian pe o porție de pui cu cartofi prăjiți și o bere, pe o plajă din Caraibe

În timp ce iarna își face simțită prezența în România, tot mai mulți români aleg să fugă de frig și să se bucure de soarele tropical. Una dintre destinațiile exotice care atrage turiști din întreaga lume este Grand Turk, o insulă spectaculoasă din Caraibe, unde plajele cu nisip fin și apele turcoaz creează un peisaj desprins din paradis.

În această perioadă, când temperaturile scad în România, cei care își permit o vacanță exotică aleg destinații însorite, iar insulele caraibiene sunt printre favorite. Odată ajunși acolo, turiștii se bucură de peisaje de vis, dar și de prețuri pe măsură. Pe Grand Turk, unde vasele de croazieră opresc chiar lângă plajă, experiența unei zile petrecute la soare vine cu un cost deloc neglijabil.

Odată ajuns pe insulă, un turist care vrea să se relaxeze la umbra unui palmier, să se bucure de o băutură rece și de o porție de mâncare specifică zonei trebuie să scoată din buzunar o sumă considerabilă. Marian a spus pe TikTok că o bere poate ajunge la 9 dolari, un cocktail costă între 11 și 12 dolari, iar o porție de pui cu cartofi prăjiți poate depăși 25 de dolari. În comparație cu prețurile din România, unde o bere la terasă costă în medie 10-15 lei, diferențele sunt evidente.

„Sunt în Grand Turk, în Caraibe. E cea mai frumoasă plajă pe care am vizitat-o până acum aici. Am venit cu un vas de croazieră care a acostat fix lângă plajă. Nu a trebuit să luăm taxi, nu a fost necesar să cheltuim niciun leu. Am coborât de pe vas și am ajuns pe plajă. Apa este ca-n Maldive. Se plătește cu dolari”, a spus Marian.