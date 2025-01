Nu e banc! Țara în care Dan Negru a mâncat cu doar 15 lei pe zi: „Mâncare gustoasă”

După ce a vizitat țara noastră-n lung și-n lat, Dan Negru și-a îndreptat pașii către mai multe destinații exotice din lume. India, Mongolia, Dubai sunt doar câteva dintre locurile în care a ales să își petreacă vacanțele. Care este, de fapt, țara în care a mâncat cu doar 15 lei toată ziua?

În ultimii ani, Dan Negru s-a pus pe călătorit. După ce a aproape a terminat de vizitat tot ceea ce era de văzut în România, ”Regele audiențelor” a vizitat India, Mongolia, Dubai și China. Diferențele de prețuri – de la cele mai scumpe și exclusiviste localuri, până la cele mai modeste și autentice culturi, l-au lăsat cu gura căscată. Uimit de prețurile din vacanțele sale, acesta a spus care este locul unde a scos din buzunar doar 15 lei pentru a mânca trei mese pe zi.

Printre numeroasele vacanțe pe care le-a organizat alături de familia lui, Dan Negru a mărturisit că India a fost locul în care a cheltuit cei mai puțini bani pe mâncare. 3 dolari (aproximativ 15 lei) i-au fost suficienți pentru a mânca o zi întreagă, mâncare gustoasă, în localuri renumite.

Cel mai ieftin am mâncat în vacanța petrecută în India. Cu 3 dolari am mâncat o zi întreagă, mâncare gustoasă, au acolo câteva localuri foarte bune”. a spus Dan Negru pentru Click .

La polul opus, prezentatorul de la Kanal D a spus că cea mai scumpă experiență culinară a trăit-o în Dubai, la Burj Al Arab. Acesta a fost invitat să fie gazda unor evenimente, pentru românii stabiliți acolo. Totodată, acolo a fost locul unde Regele audiențelor a petrecut Revelionul – vezi AICI imagini.

„Cel mai scump am mâncat în Dubai. Am fost invitat, de câțiva oameni de afaceri din Emiratele Arabe, ca să prezint niște evenimente, pentru românii stabiliți acolo. Ne-au invitat la cină la Burj Al Arab.

Am văzut că nota de plată, factura, pentru cei de la masă a fost de câteva mii de dolari, dar nu am plătit noi. Și în mall-uri, hainele de firmă sunt foarte scumpe, am văzut și pantofi și tricouri de peste 800 de dolari, chiar de mii de dolari”, a mai spus Dan Negru.