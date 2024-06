Nu e banc! Câți lei a plătit un bucureștean pentru 2 ape, 2 doze de suc și 2 porții de popcorn la concertul Coldplay

După prima seară a concertului Coldplay în București, atunci când fanii au fost dezamăgiți de alegerea solistului Chris Martin de a-l aduce pe scenă pe Vlad Babasha, aceștia au mai avut parte de încă o surpriză neplăcută. Și asta pentru că prețurile exorbitante i-au făcut să-și dea coate!

Prima seară a concertului Coldplay de pe Arena Națională a venit cu multe surprize. În primă înstanță, fanii celebrei trupe din Marea Britanie au avut parte de o dezamăgire chiar imediat după ce le-au fost scanate biletele. Ajunși la cozile infernale, unde se vindeau sucuri, băuturi alcoolice, mâncare și altele, petrecăreții au făcut ochii cât cepele când au văzut prețurile exorbitante.

În incinta Arenei Naționale, băuturile au fost servite doar la pahar reutilizabil. S-a perceput o garanție de 15 lei pentru primul pahar, care s-a schimbat ulterior cu un alt pahar curat la achiziționarea unei noi băuturi. Garanția se putea recupera de la punctele special amenajate, odată cu predarea paharului. A fost acceptat pentru retur un maximum de 4 pahare/ o dată/ per persoană, iar garanția s-a putut recupera doar dacă paharele returnate erau intacte.

Astfel, un bucureștean, fan al trupei Coldplay, a stat la rând ca să-și cumpere două porții de popcorn, două ape plate și două doze de suc. Surpriza a venit, însă, când i-a venit ”nota de plată”. Tânărul a avut de plătit 140 de lei! (CITEȘTE ȘI: IMAGINI ÎN EXCLUSIVITATE CU MEMBRII TRUPEI COLDPLAY ÎN „FORTĂREAȚA” DIN BUCUREȘTI. CHRIS MARTIN A SCHIMBAT AMABILITĂȚI CU O ROMÂNCĂ, SUB PRIVIRILE GĂRZILOR DE CORP)

Babasha, aplaudat în a doua seară a concertului Coldplay

Babasha a urcat pe scena de la Arena Națională pentru cel de-al doilea concert al trupei Coldplay, joi, 13 iunie. Tânărul, originar din Bazău, a cântat aceeași manea pentru care a fost huiduit de public pe 12 iunie.

Înainte ca tânărul de 22 de ani să fie invitat din nou pe scenă, solistul trupei Coldplay a ținut să transmită un mesaj. Pe scenă au fost invitați și trei membri din public, pentru un moment în memoria victimelor incendiului de la Colectiv, din 2016. După discursul său, Chris Martin le-a cerut fanilor să huiduie din nou, mai tare decât în ziua precedentă transmițând un mesaj subtil.

”Aseară am susţinut primul nostru concert în România. Am fost şocat, trist şi m-am simțit cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta. Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus Martin.