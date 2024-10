Nu e banc! Ce a putut să pățească un român după ce a lăsat o recenzie negativă la un hotel din Grecia

Un român a avut parte de o experiență neplăcută într-un hotel din Grecia. Recent, după ce s-a întors din vacanță, turistul a decis să lase o recenzie negativă unității de cazare în care a petrecut sejurul. La scurt timp, acesta a primit un mesaj de amenințare din partea avocatului hotelului în care este sfătuit să modifice recenzia sau să o șteargă.

Recenzia românului a fost lăsată pe Google, acolo unde a vrut să-și spună părerea despre experiența sa neplăcută într-un hotel din Grecia. După puțin timp, turistul s-a trezit cu o înștiințare din partea avocatului unității de cazare prin care este sfătuit să șteargă recenzia, în caz contrar va fi dat în judecată și va avea de plătit o compensație în valoare de până la 10.000 de euro.

“După o excursie in Grecia în care am avut o experiență foarte proastă legată de cazare, am lăsat un review negativ pe Google. Mă trezesc azi cu mail de la avocatul hotelului în care sunt ‘încurajat’ să-mi revizuiesc reviewul altfel mă vor da în judecată. Îmi reproșează că am încălcat articolul 11. din termenii si condițiile semnate la cazare care sună cam așa:

‘Clientul sau orice alt membru al grupului clientului sau orice altă persoană legată de acesta nu are voie să scrie recenzii nefondate și negative pe internet, exagerându-și experiența în orice mod. Recenzie negativă este considerată orice notă sub 9/10 sau similară…”, și-a început utilizatorul postarea de pe Reddit.