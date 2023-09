Nu e banc! Pentru ce a putut să fie taxată o turistă, într-o cofetărie din Italia, după ce a comandat un bol cu înghețată: „Nu mă mai întorc aici!”

O turistă a mers într-o cofetărie din Italia, pentru a servi un desert. A comandat un bol cu înghețată, apoi s-a așezat la o masă. Însă, a avut parte de o situație nemaiîntâlnită – i-a fost percepută o taxă suplimentară, în local, după ce a cerut o linguriță în plus! Detaliile se află mai jos, în articol.

O turistă a mers într-o cofetărie din Italia, zona Trentino, pentru a servi un desert. Acolo, turista a comandat un bol de înghețată, apoi s-a așezat la o masă, pentru a-l servi. Preparatul a costat 8 euro. Însă, la final, s-a trezit cu o taxă suplimentară de 1 euro. Motivul? În momentul în care a cerut încă o linguriță, pentru a împărți bolul de înghețată cu altcineva, i-au fost ceruți bani. În final, clienta a plătit 9 euro pentru înghețată și… a doua linguriță! În recenzie, turista a mărturisit că nu va mai călca pragul cofetăriei respective, având în vedere situația dată.

„Am împărțit un bol cu înghețată de 8 euro, dar am plătit 9: mi s-a cerut 1 euro în plus pentru că am solicitat a doua linguriță. Nu mă mai întorc în localul respectiv, dar dacă treceți pe aici, aduceți o linguriță de acasă”, a scris turista la secțiunea de recenzii a localului respectiv.

Vezi și CLIENT TRAS ÎN PIEPT LA NOTA DE PLATĂ, ÎNTR-UN RESTAURANT. CÂT A AVUT DE PLĂTIT „TAXĂ DE SERVICIU DISCREȚIONAR”

O turistă a fost taxată suplimentar pentru că a cerut încă o linguriță, într-o cofetărie din Italia

Recenzia lăsată de turistă, însă, a provocat reacții în lanț pe internet. Totuși, acestea nu au fost referitoare la calitatea preparatelor dulci pe care cofetăria le oferă spre vânzare, ci legat de taxele suplimentare pe care clienții trebuie să le plătească. Dar și de condițiile pe care localul le impune clienților. De exemplu, turista a mărturisit că a fost nevoită să își comande un bol de înghețată, pentru a-l servi direct acolo. Nu i se permitea acest lucru, dacă aceasta comanda o înghețată la con. Pe de altă parte, reprezentanții cofetăriei din Italia au oferit o reacție la recenzia clientei. I-a spus că „este o alegere a companiei menționată în meniu”.

„Dorim să precizăm că în meniu este menționat, în mod explicit, că există o suprataxă pentru bolurile împărțite, dar, acestea fiind spuse, ne pare rău pentru reacția clientei, nu s-a mai întâmplat niciodată. Este alegerea companiei și nu ne așteptăm să fie înțeleasă sau împărtășită de toți. Este ca și cum un prieten ne-ar cere să ne descălțăm când intrăm în casa lui. Suntem liberi să decidem dacă rămânem sau nu”, au spus reprezentanții localului, arată observatornews.ro.

Vezi și CUM S-A RĂZBUNAT LIVRATORUL DIN IMAGINE, PENTRU CĂ A PRIMIT UN BACȘIȘ „PREA MIC” PENTRU MÂNCAREA COMANDATĂ. CAMERELE DE SUPRAVEGHERE AU SURPRINS MOMENTUL

Sursă foto: colaj Pixabay