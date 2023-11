Nu e glumă! 51.000 de lei de la Guvernul României pentru acești români. Ce trebuie să faci pentru a intra în posesia banilor

Veste bună de la Guvernul României! Statul oferă 51.000 de lei pentru românii care îndeplinesc o serie de condiții. Ce trebuie să faci pentru a intra în posesia banilor?

Joi, 23 noiembrie, a fost demarată o nouă etapă a programului Rabla Plus. Voucher-ul de 51.000 de lei este oferit de stat celor care doresc să achiziționeze mașini electrice, dacă se casează un vehicul vechi. Un bonus de 26.000 de lei primesc și cei care vor să cumpere o mașină hibrid sau o motocicletă electrică. Iar pentru casarea unui autoturism mai vechi de 15 ani sau cu normă de poluare sub Euro 3, Guvernul României oferă 1.500 de lei. Însă, bugetul este limitat.

Cum poți intra în posesia banilor de la Guvernul României

Statul oferă 51.000 de lei pentru a demara programul Rabla Plus. Însă, bugetul este limitat și ajunge doar pentru 1.500 de mașini, iar anul viitor ar putea chiar să scadă. Noua sesiune a început deja joi, 23 noiembrie, ora 10:00. Mircea Fechet, Ministrul Mediului, a explicat modul de finanțare.

„Nu sunt bani foarte mulţi, sunt 72,6 milioane de lei, deci vom putea finanţa aproximativ 1.500 de autoturisme electrice, însă ştiu că e un program extrem de apreciat de către români, care vor beneficia de unul dintre cele mai mari vouchere din Uniunea Europeană, de aproximativ 10.000 de euro.”, a menționat Ministrul Mediului, potrivit Observator.

Pentru a beneficia de acest voucher din partea statului, cei care doresc să achiziționeze o mașină 100% electrică sau hibrid plug-in în această toamnă, trebuie să se înscrie la un dealer auto. Actele necesare sunt următoarele:

Certificat fiscal de la Taxe Locale

Actele mașinii care va fi casată (una sau două la număr)

În plus, vor primi finanțare doar cei care cumpără un vehicul cu un preț sub 75.000 de euro. Totuși, costurile sunt în scădere datorită creșterii numărului de mașini pe care importatorii îl au pe stoc. În cei 6 ani de existență a programului Rabla Plus, au fost vândute 36.000 de autoturisme electrice.

„În primele zece luni ale anului 2023 avem o creștere a înmatriculărilor de vehicule noi de circa 15% față de perioada similară din 2022, observăm, de asemenea, o creștere a înmatriculărilor de vehicule electrice, full electrice și hibrid. Circa 12.700 de unități de vehicule full electrice. Evident și datorită programelor Rabla și Rabla Plus.”, a declarat Adrian Sandu, secretar general al Asociației Constructorilor Auto din România – ACAROM

Nicolae Roșca, directorul de vânzări vehicule electrice, a explicat faptul că achizițiile sunt mult mai puține atunci când nu este în vigoare programul Rabla Plus pentru că oamenii așteaptă o subvenție din partea statului.