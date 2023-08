Nu e o glumă! Ce sumă primește lunar Maria Băsescu de la stat

În perioada 2004-2014, Maria Băsescu a fost Prima Doamnă a României. Pe vremea aceea, era cunoscută și urmărită de o întreagă țară, dar conform pensiei sale, se pare că statul român a uitat-o. Suma lunară pe care o primește după ani de muncă este extrem de mică.

De aproape jumătate de secol, Maria Băsescu îi este alături lui Traian Băsescu, pe care l-a făcut tatăl a două fiice, Elena și Ioana. Prin prisma soțului său, a reușit să devină destul de populară în România, dar puțini știu ce pensie încasează. Pentru a avea grijă de copii, a lăsat jobul din turism, motiv pentru care nu ar avea foarte mulți ani de muncă.

Ce pensie are Maria Băsescu

Potrivit Evz, Maria Băsescu ar primi „doar 700 de lei pe lună”, ceea ce înseamnă 1.350 de euro pe an, aproximativ 8.000 de lei. Traian Băsescu, pe de altă parte, se bucură de o pensie anuală de aproximativ 13.000 de euro, respectiv 69.920 de lei pe an. Pe lângă această sumă, acesta are mai multe afaceri, în care a investit de-a lungul timpului și care îi aduc sume bune.

„Am ieșit cu pensie de 2.980 de lei, comandant de navă, fost ministru, fost primar general, fost președinte. Cu asta am ieșit, vă aduc fluturașul. Iar Ficior, cel care a murit, avea 5.500 de lei, pentru că e la pensii speciale. Deci, un fost președinte are o pensie mai mică decât… Dacă ai fost 10 ani președinte, vreo 10 prin guverne, 12 ani comandant de navă, ai 2.980, dacă ai fost torționar, ieși cu 5.500 de lei”, spunea fostul președinte.

Traian Băsescu și soția sa, evacuați din casă

Până de curând, Traian și Maria Băsescu locuiau într-o casă care aparținea statului. În anul 2022, au fost anunțați de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (R.A.-A.P.P.S.) că trebuie să-și părăsească locuința. În prezent, cei doi au ajuns să stea într-un apartament din „zona bogaților”, nordul Capitalei.

„Ştiţi ceva, un stat care-şi batjocoreşte foştii preşedinţi n-are decât să fie tratat de foştii preşedinţi cum îi tratează el. Aşa că ce-mi dă statul am să-i dau şi eu, n-am obligaţia să-i dau altceva. Credeţi-mă că nu am niciun regret personal după locuinţa statului, mi-am cumpărat un apartament foarte frumos, aşa că nu stau în mila statului român. Maria e mulţumită oricum, atât timp cât suntem împreună”, spunea Traian Băsescu, în urmă cu câteva luni.

Motivul pentru care au fost evacuați este că fostul conducător al statului ar fi colaborat cu fosta Securitate.

