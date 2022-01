Maria Băsescu, soția fostului președinte al României, este o prezență extrem de discretă și nici nu spui că a ajuns la vârsta de 70 de ani! Cum arată soția lui Traian Băsescu și cu ce se ocupă acum, după ce s-a pensionat?

Maria Băsescu a ajuns la vârsta de 70 ani. Soția fostului președinte al țării se bucură extrem de mult de timpul pe care îl petrece alături de familie, mai ales cu nepoții săi. Este o prezență extrem de discretă, se implică în activitățile nepoților săi, iar, în luna noiembrie a anului trecut, a fost surprinsă în timp ce se afla alături de Elena Băsescu, la o sesiune de echitație, pasiune pe care o împărtășește cu fiica ei.

Cum arată Maria Băsescu, ajunsă la 70 de ani? Cu ce se ocupă acum, după ce s-a pensionat

Ori de câte ori are nevoie, Maria Băsescu sare în ajutorul fiicei sale, Elena, când vine vorba despre nepoți, având în vedere faptul că aceasta este o mamă singură. Iar, spre deliciul celor mici, soția lui Traian Băsescu este alături de aceștia chiar și în vacanțe!

Chiar dacă are apariții rare în public, Maria Băsescu s-a menținut la fel de activă și este, în continuare, apreciată de oameni. S-a dedicat vieții de familie, iar, într-un interviu îndepărtat, a mărturisit: ”De 15 ani sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe litoral. Și îmi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret că n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația. Oricum, acum e prea târziu. După o pauză de 15 ani e greu să-ți reiei activitatea. Mi-am ieșit din mână, cum se spune”.

Maria şi Traian Băsescu s-au căsătorit în anul 1975, cei doi împlinind 47 de ani de căsnicie. Maria Băsescu a împlinit în luna septembrie a anului trecut 70 de ani, dar nu îşi arată nicidecum vârsta, fiind într-o formă fizică deosebită. Ea şi fostul președinte al României au trei nepoţi, Sofia Anais, Traian și Anastasia din partea Elenei şi unul, Radu, din partea Ioanei. CANCAN.RO v-a prezentat, în exclusivitate, imagini cu Elena Băsescu și mama ei.

Sursă foto: captură video Facebook Elena Băsescu, arhivă Cancan