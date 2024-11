”Nu-mi pasă, poți să te sinucizi cu tot cu copii!” – Declarația halucinantă care a dus la masacrul din Suceava, cu 5 morți și 2 răniți!

Tragedie cutremurătoare pe ”Drumul Morții” din Suceava! Un bărbat de 28 de ani, aflat în mașină cu cei trei copii ai săi, a intrat intenționat pe contrasens și a lovit violent un alt autoturism, în care se aflau doi tineri și un bărbat de 70 de ani. Cinci vieți au fost curmate în impactul devastator, iar singurii supraviețuitori sunt doi dintre copiii presupusului sinucigaș. Detaliu șocant: soția lui i-ar fi spus înainte de accident că nu-i pasă și că se poate sinucide cu tot cu copii. Acum, femeia este ”linșată” de rude și de familiile victimelor colaterale, care o acuză de indiferență criminală și de complicitate morală în această tragedie!

Tragedia cu cinci morți din Suceava dezvăluie un scenariu șocant: accidentul ar fi fost provocat intenționat de unul dintre șoferi. Bărbatul de 28 de ani, aflat într-o stare de disperare după o ceartă cu soția, a urcat în mașină împreună cu cei trei copii și a plecat la drum cu intenția de a-și pune capăt zilelor, potrivit apropiaților.

A intrat în plin într-o mașină care circula regulamentar, atât el, cât și unul dintre copiii lui au murit pe loc, precum și alte trei persoane din celălalt autoturism. Într-un moment de coșmar, mama a asistat în direct, printr-un apel video, la tragedia ce avea loc la mii de kilometri distanță, în Germania. Detaliile care preced această tragedie sunt revoltătoare!

Citește și: Naty, fetița de 10 ani care a murit în accidentul cumplit din Timișoara, a fost înmormântată. Gestul făcut de colegii micuței. VIDEO

”Nu-mi pasă, poți să te sinucizi cu tot cu copii!”

Mama șoferului care a premeditat acest gest masacru susține că fiul ei și-ar fi amenințat soția că va comite tragedie daca aceasta nu se va întoarce acasă. Din câte se pare, mama copiilor ar fi plecată în Germania pentru că, susține tot ea, ar fi fost sătulă de bătăi. După ce a amenințat-o că nu va mai vedea copiii, femeia i-ar fi spus: ”Nu-mi pasă, poți să te sinucizi cu tot cu copii!”, susține mama șoferului pentru monitorulbt.ro.

Detaliile cutremurătoare continuă. Se pare că bărbatul le-ar fi zis copiilor să urce în mașină ca să meargă după pizza. Chiar cel mai mic dintre ei, care a și murit în accident, ar fi putut scăpa cu viață, pentru că tatăl său nu avea în plan să îl ia și pe el, însă a început să plângă și l-a convins. Pe drum ar fi sunat-o din nou pe soția lui, încercând s-o convingă să vină, totuși, acasă, în timp ce mărea viteza. Fetița lui în vârstă de 8 ani ar fi încercat să-l convingă să reducă viteza, dar bărbatul nu a mai ținut cont și a pătruns pe contrasens, lovind frontal o altă mașină-școală în care se aflau doi tineri și un bărbat de 70 de ani, instructor. În tot acest timp, soția bărbatului urmărea pe video carnagiul! Victimele colaterale au murit pe loc, la fel și șoferul vinovat, împreună cu cel mai mic dintre copiii săi.

Citește și: Mărturia sfâșietoare a lui Cezar Haiură, pompierul care l-a scos de sub mormanele de fiare pe băiețelul de 3 ani mort în accidentul din Suceava

Soția bărbatului a fost ”linșată” de rude și de famiile celorlalte victime total nevinovate care au pierit, după ce a pus o poză cu soțul ei pe Facebook, cu mesajul: ”Drum lin spre cer te rog să ai grijă de îngerul nostru dacă aici nu ai vrut să ai grijă de el”.

Comentariile au pus-o la zid: ”Tu mama îndurerată a lui pește prăjit, să te gândești și la morții din Siret, la sora mea ce stă acum între două sicrie: a soțului ce era instructor și a unicului său băiat de 18 ani, ați distrus familii nevinovate cu războiul tău și a omului tău fără minte, se termină și inmormantarile și vine ancheta și plata la toate!”/ ”Ți-a ucis copilul și tu îi pui poză, îi urezi drum lin criminalului copilului tău? Ce fel de mamă ești?”/ ”Dragă Monica, eu am exact aceeași situație ca a ta, am 2 copii cu un soț agresiv care consumă băuturi alcoolice, vreau să te întreb cum de te-a lăsat inima să lași acei copii cu el??? Îți spun asta pentru că de multe ori am vrut să plec de acasă, dar mă gândeam că nu am unde lua și copiii, știind soțul fiind un pericol! Autoarea morală tu ești, să știi!!”/ ”Tu ca mamă trebuia să îi ocrotește, îi luai cu tine, dacă știai de ce este el în stare cum ai lăsat copiii pe mâna lui?? Multe am îndurat, dar tot timpul m-am gândit că trebuie să fiu tare pentru copiii mei, nu am fugit să-i las pe mâna Satanei de om, dar tu să pleci să te gândești doar la tine știind ce se poate întâmpla cu ei..”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.