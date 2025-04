Mâncarea de Paște pe care Bianca Drăgușanu NU vrea să o mai guste. A interzis-o și familiei sale

În acest an, Bianca Drăgușanu schimbă „strategia” pentru Paște. Dacă până acum masa de Paște era un prilej de răsfăț culinar pentru vedetă și familia ei, anul acesta, blondina a schimbat complet regulile jocului. Cu o atitudine diferită față de anii trecuți, vedeta a decis să elimine de pe masă un preparat tradițional. Care este motivul care a făcut-o să ia o asemenea hotărâre?

Bianca Drăgușanu face și ea pregătiri pentru sărbători, dar nu mai pune accentul pe mesele încărcate. Din contră, a devenit mai selectivă și mai atentă cu ceea ce consumă. Iar familia ei simte din plin această schimbare – căci vedeta nu doar că refuză să mai mănânce un preparat tradițional, dar le-a cerut și celor dragi să renunțe la el.

Așa cum spuneam, în acest an Bianca Drăgușanu este categorică în ceea ce privește mase de Paște și nu accept ca pe aceasta să se mai afle friptura de miel sau drobul. Decizia Biancăi Drăgușanu de a nu mai consuma miel de Paște nu este una de moment. Vedeta spune că a renunțat de ani buni la acest obicei, iar motivul ține de empatie și iubirea față de animale.

Însă, de această dată, Bianca Drăgușanu a mers și mai departe și a „interzis” acest preparat chiar și în meniul familiei sale. Astfel, în acest an, vedeta propune o abordare mai modernă și mai conștientă a mesei de Paște, care să nu implice suferința animalelor. Ouăle roșii și pasca proteică sunt suficiente, spune ea, pentru a marca o sărbătoare liniștită și plină de sens.

„Eu, de foarte mulți ani, nu mai mănânc miel, ied. Nici nu știu dacă am mâncat vreodată cu plăcere drob și toate aceste preparate. Iubesc foarte mult animalele și știu că și mielul, și iedul plâng când sunt tăiați, ca niște copii. Mi-e prea milă. Am sfătuit-o și pe Sofia, sunt sigură că nici ea nu va mai mânca drob. Am terorizat-o și pe mama să nu mai gătească, la fel și pe sora mea, le-am zis să nu mai mănânce miel.

Sunt animale care se sacrifică, așa cum spune și Biblia, dar eu sper ca nici Sofia să nu mai mănânce. Cred că niște ouă roșii, pască, care să fie și proteică, că suntem în 2025 și se presupune că s-au mai elevat lucrurile, sunt suficiente. Nu văd neapărat sărbătorile ca pe o masă fastuoasă. Acum câțiva ani abia așteptam să vină sărbătorile ca să mănânc”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.