Nu s-a abținut! Iulia Albu nu a „iertat-o” nici pe Carmen Harra. Ce a spus despre clarvăzătoare

Iulia Albu (41 de ani) nu a „iertat-o” nici pe Carmen Harra (67 de ani). Criticul de modă nu s-a abținut și a mărturisit, în cadrul emisiunii pe care o moderează, ce opinie are despre stilul vestimentar al clarvăzătoarei.

Iulia Albu nu s-a abținut sub nicio formă și a mărturisit ce opinie are despre Carmen Harra. În cadrul emisiunii pe care o moderează la Antena Stars, criticul de modă a susținut că o simpatizează pe clarvăzătoare și, mai mult decât atât, consideră că este o persoană care se simte bine în propria piele și face ceea îi spune inima. Iulia Albu mărturisește că nu trebuie să fie judecată pentru activitatea pe care Carmen Harra o are în mediul online.

„Îmi place și mie! Îmi place că este ea, îmi place că a decis să intre pe o platformă care este aminamente dedicată unor persoane care vor să facă challenge-uri și tot felul de alte lucruri. Eu cred că este inspirațional să arătăm persoane care nu au neapărat 20-25 de ani, care se simt bine în pielea lor și care pot face lucruri trăsnite, pentru că simt să facă asta. Este ok să facă asta și nu trebuie să fie judecată”, a spus Iulia Albu, în cadrul emisiunii „Poliția Modei” de la Antena Stars.

Nici Anda Adam nu a stat deoparte, atunci când a văzut imaginile în care apare Carmen Harra. Invitată în platoul emisiunii, artista a mărturisit că transmite o energie pozitivă: ”Deci e criminal! Mă uit la filmuleț și văd că este mortală, jur! Ce energie bună are”.

Vezi și REACȚIA IULIEI ALBU, DUPĂ DECLARAȚIILE LUI GEORGE BUHNICI: ”SUNTEȚI UN OM MIC”

Citește și IULIA ALBU A CHEMAT POLIȚIA ÎN MIEZ DE NOAPTE! CE A PĂȚIT VEDETA: ”CÂTE AMENZI TREBUIE SĂ IA OAMENII ĂȘTIA?”

Carmen Harra, o nouă premoniție. Ce a spus recent, după moartea Reginei Elisabeta a II-a

Vestea că Regina Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 96 de ani i-a îndurerat pe mulți dintre cei care i-au urmărit viața publică. Printre persoanele care au privit-o din „umbră” pe Regină este și Carmen Harra. Clarvăzătoarea a mărturisit, pe platforma Tik Tok, că a prezis că aceasta va muri în anul 2022. În plus, Carmen Harra susține că vor urma schimbări vizibile în curând.

”La începutul anului am spus că în 2022 că Regina Angliei va muri și s-a întâmplat astăzi. Asta e o veste mare, prieteni. Acest lucru va schimba viața așa cum o cunoașteți. Vă puteți întreba de ce, este doar regina, dar este mai mult decât atât. Rezultatele le veți vedea foarte curând. Rămâneți aproape”, a spus clarvăzătoarea pe platforma Tik Tok, în urmă cu două zile.

Sursă foto: Captură video Youtube, Facebook