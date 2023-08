Nu s-a mai abținut! Ispita Romeo a izbucnit în lacrimi, la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat la ultima petrecere din Thailanda: „Mi-a fost milă de el”

Au fost clipe emoționante și tensionate la Insula Iubirii, seara trecută. În ediția ce a rulat sâmbătă seara, la Antena 1, concurenții s-au bucurat de ultima petrecere din Thailanda. Atât participanții care au venit să își testeze relațiile, cât și ispitele s-au distrat. Totuși, camerele video au surprins și altfel de momente ce ar putea da de gândit. De exemplu, ispita Romeo a izbucnit în lacrimi, în fața Emei Oprișan și a colegului său, Bogdan Stăruială. Iată mai jos, în articol, ce s-a întâmplat în vila fetelor, aseară, în ediția cu numărul 18!

Cel de-al șaptelea sezon al emisiunii Insula Iubirii se apropie de final. În ediția cu numărul 18, ce a rulat seara trecută la Antena 1, concurenții s-au bucurat de ultima petrecere în Thailanda. Distracția a fost maximă pentru concurenți, mai ales la vila fetelor. Acolo, Bianca Giurcă și ispita Alin au mai făcut un pas, fiind surprinși în timp ce se sărută. Deși concurenta a vrut să mascheze atingerile dintre ea și ispita masculină, camerele video au surprins fiecare moment. Vezi aici imaginile și ce a mărturisit Alin, la testimoniale.

Pe lângă momentele pasionale surprinse la Antena 1, în vila fetelor, camerele au captat și dialogul dintre ispita Romeo Vasiloni și concurenta Ema Oprișan. Ispita masculină a izbucnit în lacrimi, la ultima petrecere de pe insulă, iar cea care l-a consolat a fost chiar Ema. În preajma lor se afla și ispita Bogdan Stăruială. În ultimele ediții, chiar și la bonfire, Romeo i-a mărturisit lui Radu Vâlcan că este îndrăgostit de iubita lui Răzvan Kovacs.

Ispita Romeo a izbucnit în lacrimi, în fața Emei Oprișan, la Insula Iubirii

În timpul petrecerii, ispita Romeo a petrecut câteva momente pe plajă, singur, apoi s-a întors în vilă. Atunci, a început să plângă. La testimonial, ispita masculină a susținut că ar fi avut o cădere emoțională și a simțit să se elibereze prin acest mod. A plâns în fața Emei Oprișan, iar concurenta l-a consolat. De altfel, Romeo i-a mai mărturisit brunetei, încă o dată, ce simte pentru ea.

„M-am dus pe plajă, după aceea m-am întors și Bogdan era cu Ema și am început să plâng, efectiv. Am avut așa o cădere emoțională, eram încărcat. Am simțit o eliberare. A fost foarte drăguță Ema și m-a luat de mână”, a declarat ispita Romeo.

„Arăta că un copilaș, mi-a fost milă de el. Am simțit nevoia să-l consolez și la mine consolarea înseamnă foarte mult. O îmbrățișare de mână pentru că atunci poți să-i transmiți persoanei celelalte toată energia pozitivă pe care o ai”, a spus Ema.

Sursă foto: capturi video Antena 1 – Insula Iubirii