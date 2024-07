Nu s-a mai văzut așa ceva în toată România! Cu cât vinde acest botoșănean kilogramul de mere

Vara este sezonul fructelor, însă românii pare că s-au dezobișnuit să mai mănânce fructe și legume românești. Agricultorii rămân cu produsele nevândute, așa că un botoșănean a luat o decizie radicală. Pentru a nu rămâne cu o mulțime de fructe care se vor strica, acesta a abordat o strategie inedită. Cu cât vinde kilogramul de mere?

Un botoșănean a luat prin surprindere pe toată lumea. Acesta are o livadă mare, de două hectare, iar recolta a fost bogată în acest an. Însă, vânzările nu au mers prea bine, așa că bărbatul a luat o decizie radicală. Nu s-a mai văzut așa ceva în toată România.

Fostul șef al Poliției Rutiere, Dumitru Zmău, care deține o suprafață întinsă de livadă în zona Curorăni, comuna Mihai Eminescu, a venit cu ofertă imbatabilă pentru iubitorii de fructe. Mai exact, acesta a decis să își dea recolta pe gratis, celor care își doresc să se bucure de munca lui.

Deși are amplasat la marginea drumului către Dorohoi un chioșc pentru vânzare de fructe și legume, botoșăneanul nu s-a bucurat de prea mare succes. Pe lână faptul că nu a gasit oameni care să stea să vândă produsele, nici clienții nu se prea îngrămădeau la taraba sa.

Așa că bărbatul a decis să vină totuși în sprijinul românilor și a hotărât să își dea produsele gratis. Acum producția de mere este în floare, iar bărbatul „vinde” un kilogram de mere cu 0 lei.

„Nu vreau să fac niciun act de bravură. Eu am dat pentru că, o dată nu se vindeau, a doua nu aveam timp să le vând, a treia oară să obișnuim botoșănenii să mai mănânce și fructe românești că acum am văzut niște avocado, l-a cumpărat soția mea Dumnezeu să o ierte, și am vrut să îl mănânc. Când am tăiat unul, că eu nu mănânc prostii din astea, înăuntru era negru. Și stăteam eu și mă gândeam: uite pe ce dăm noi bani și fructele noastre nu le mănâncă nimeni”, a spus Dumitru Zmău, potrivit botosaneanul.ro.