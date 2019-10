Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au despărțit brusc, acum aproape un an, și au făcut-o cu mare tam-tam. Fiecare și-a găsit ”alinarea”, dar, se pare, sentimentele unul față de celălalt sunt prea mari și … S-au împăcat?

Culiță Sterp a vorbit despre, la Antena Stars, despre reînnodarea relației cu aceea care i-a fost iubită, Carmen de la Săciua.

“Încă nu pot să dau nicio declarație în privința asta, fiindcă încă nu știm sută la sută ce o să fie. Vorbim, suntem prieteni, încă nu stăm în aceeași casă. Suntem, cum am mai spus pe la televizor, suntem pe drumul cel bun, vorbim. Nu știu ce o să fie în continuare. Dar nu pot să dau o declarație sută la sută ne-am împăcat, nu ne-am împăcat”, a spus Culiţă Sterp.

Pe plan profesional, legătura ar fi sigură. Cei doi se pregătesc pentru un nou proiect muzical împreună. (CITEȘTE ȘI: VIDEO FABULOS! DELIA A IMITAT-O PE CARMEN DE LA SĂLCIUA! CUM A REACȚIONAT FOSTA SOȚIE A LUI CULIȚĂ STERP)

“Cred că da, o să pregătim pe viitor, dar după cum v-am spus nu vreau nimic deocamdată. Mai încolo o să pot să spun mai multe. Deocamdată nu pot să zic nimic”, a mai spus Culiţă Sterp.

Culiță Sterp și Carmen de la Săciua, împreună din nou? Ce mesaj i-a trimis artista

Carmen de la Sălciua i-a trimis un mesaj lui Culiță Sterp, după ce acesta a fost prezent la petrecerea de ziua ei de naștere. Fanii au rămas uimiți.

Carmen de la Sălciua a împlinit zilele trecute vârsta de 31 de ani, iar artista a avut parte de o petrecere. Surprinzător este faptul că, printre invitați, s-a numărat și Culiță Sterp, fostul soț al cunoscutei cântăreței. Ei bine, acum, artista le-a transmis fanilor și un mesaj. (NU RATA: CARMEN DE LA SĂLCIUA, FOTOGRAFIATĂ ÎN TANDREȚURI CU ARTISTUL CULIȚĂ STERP. NU MAI POT NEGA CĂ NU S-AU ÎMPĂCAT)

“Vă pup cu drag oameni faini ❤️? Am 31 de ani..??nu mă întrebați cum mă simt! Vârsta e doar un număr! Mă simt mai bine ca niciodată, iar ieri am avut parte de o surpriză și de o zi de neuitat! Mulțumesc băieților din trupa mea, nevestelor lor ca au făcut dintr-o zi obișnuită…. o adevarată surpriză… prietenilor /prietenelor mele, părinților mei și tuturor celor care au fost alături de mine… și care sunt in inima mea?❤️!“, a transmis Carmen de la Sălciua.

În ciuda faptului că artista nu l-a menționat pe Culiță Sterp, rămâne totuși un semn de întrebare, mai ales după mesajul postat pe Facebook de către fostul soț al lui Carmen de la Sălciua. (VEZI AICI: “ÎMI BAG..” MIHAI BENDEAC, MESAJ VULGAR LA ADRESA LUI CARMEN DE LA SĂLCIUA. REACȚIA CÂNTĂREȚEI)

”La mulți ani frumoși și sănătoși persoanei cu care mi-am trăit 3 ani din viață, cu care am împărțit aceeași masă, aceeași casă, același pat! 3 ani frumoși, care au trecut cu bune, cu rele, ani la care s-a mai adăugat unul în care ne-am îndepărtat și ne-am apropiat, dar cel mai important am rămas fiecare cu ceva unul de la altul! Mă bucur pentru tine pentru că îți știu sufletul și știu că o simplă fată de la țară a ajuns printre cele mai cunoscute artiste din țară, și iubită de atâția oameni! În ciuda a toate ce s-au întâmplat, îți doresc din tot sufletul să fii fericită alături de ce iubești tu din suflet! ? La mulți ani, încă o dată!”, a fost mesajul lui Culiță Sterp.