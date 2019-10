VIDEO fabulos! Delia a imitat-o pe Carmen de la Sălciua! Cum a reacționat fosta soție a lui Culiță Sterp

<3

Eu am crescut cu melodiile Deliei, țin minte că îmi achiziționam casete cu ea de pe vremea N&D! Are în spate o carieră de Aur, în fața căreia spun Jos Pălăria! Se vede implicarea ei în toate clipurile de pe YouTube! E artă pură! Am văzut videoclipul în care Delia mi-a fredonat melodia "Noapte bună, iubi". Uite că nu e atât de greu să apreciem munca oricărui om, indiferent ce gen de muzică abordează. Toți muncim, fiecare cu treaba lui, dar cu siguranță sacrificii sunt în orice apogeu! Îi mulțumesc că a ales să rămână o doamnă și să privească lucrurile din prisma unui om și nu din prisma tuturor celor scrise în presă! Multă bafta și mulți ani de cariera îi doresc Deliei!

Publicată de Carmen de la Sălciua Oficial pe Vineri, 4 octombrie 2019