Nu se mai ascund! Smiley și Gina Pistol, prima apariție OFICIALĂ împreună

Smiley și Gina Pistol trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, dar o țin departe de public. Deși se iubesc de mai bine de un an, cei doi nu au apărut niciodată împreună, oficial, iar în declarații sunt la fel de reținuți. Însă, acum nu se mai ascund, un eveniment i-a adus împreună pe cei doi îndrăgostiți.

Este vorba despre comedia ”Oh, Ramona”, care îi are în roluri-surpriză pe Gina Pistol și Smiley, dar și pe Andrei Ciobanu, Feli, Laura Giurcanu, Cristina Ich, Gabriel Jugaru, Howard Dell sau Alex Coteț. În ce îl privește pe Smiley, el nu se face auzit doar în muzica de pe coloana sonoră, ci are și rol de polițist. “Am fost preot, pepenar, adica vindeam pepeni, dansator și cântăreț, dar polițist niciodată într-un film. Scena pe care am filmat-o eu are nuditate în ea. Trebuie să vedeți la cinema despre ce e vorba”, spune Smiley.

„În perioada în care am făcut castingul, m-am lovit de mulți tineri superficiali, care veneau complet nepregătiți la o probă în fața unui regizor. M-am întrebat de multe ori cum se poate așa ceva, să ți se ofere o șansă și să nu încerci să profiți de ea cu toate atuurile tale? Asta începe prin a te prezenta curat, pieptănat și cu textul învățat. Punct. Faci asta ca să te angajezi oriunde, de ce nu ca să joci într-un lungmetraj? Apoi, ar trebui să citești, să te informezi cât de cât despre ce e vorba. Am avut întâlniri de toate felurile, care m-au împins să generalizez în primă fază, să-i văd ca pe o generație superficială, care visează să câștige bani și faimă, dar fără să facă cel mai mic efort”, spune Cristina Jacob, regizorul peliculei.

Comedia “Oh, Ramona!” va fi lansată în cinematografele din toată țara pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților.

Ramona fatală

Adolescenta fatală, Ramona, este jucată de o actriță născută în Polonia, crescută în Statele Unite și stabilită la Londra. Este vorba de Aggy K. Adams. Regizoarea Cristina Jacob a ales-o din 9000 de candidate. Aggy a povestit ce a atras-o la rolul Ramonei: “Să fii adolescent e o perioadă foarte frumoasă și dificilă în același timp. Eu, fiind acum mai matură, am putut să mă întorc în timp prin rolul meu și să mă gândesc la alegerile făcute, la cum am explorat ce înseamnă iubirea, să descopăr sexualitatea. Oricum, nu am fost deloc ca Ramona. Mi-am făcut primul iubit la 17 ani, nu glumesc. Pe când Ramona e liberă, nonconformistă, mi-a plăcut să explorez adolescența din perspectiva asta”.