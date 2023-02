Nu te așteptai la asta! Ce a făcut Teo Trandafir cu primul salariu câștigat: „Am plâns” 

Teo Trandafir este una dintre cele mai longevive prezențe din televiziunea românească. Are o carieră vastă, însă drumul până la succes a fost unul lung și deloc ușor. Vedeta TV a trecut prin multe, până a ajuns la celebritate. Recent, Teo a dezvăluit care a fost primul ei job și ce a făcut cu primii bani câștigați.

Teo Trandafir are acum tot ce își dorește și este mulțumită de toate lucrurile pe care le-a realizat. Însă, vedeta recunoaște că începutul a fost destul de greu. La 18 ani a plecat de acasă, a ajuns în Capitală și, și-a luat viața în propriile mâini. Până să ajungă cunoscută publicului larg a avut mult de muncit, iar primul ei job a fost acela de vânzătoare de bilete la o agenție de turism.

Acea perioadă a fost una destul de grea pentru Teo Trandafir. Încerca să își găsească un drum în viață și lucrurile nu păreau să meargă prea bine. Însă nu a dat înapoi de la muncă, iar din primul salariu și-a cumpărat un Moș Crăciun de ciocolată. Deși acum o figurină din ciocolată cu Moșul este ceva banal, la acea vreme Teo Trandafir nu mai văzuse așa ceva.

„În acea perioada am avut un moment în care am cedat, eram foarte tânără și singură, trebuia să mă întrețin și totul fluctua într-un ritm pe care nu îl înțelegeam. Îmi aduc aminte ce am făcut cu primul meu salariu. Mi-am cumpărat un Moș Crăciun de ciocolată pe care l-am mâncat într-o debara și am plâns. Nu văzusem niciodată un Moș Crăciun învelit în staniol”, a declarat Teo Trandafir, potrivit fanatik.ro.

La ce meseria visa Teo Trandafir

Teo Trandafir a muncit mult pentru ce are acum, însă a mărturisit că nu asta și-a dorit mereu să facă. Se pare că vedeta visa la o altă meserie, dar viața a dus-o într-o altă direcție. Mai exact, Teo Trandafir își dorea să devină cântăreață. O adora pe Angela Similea și voia să fie precum ea. Însă, visul de a ajunge pe scenă s-a spulberat, iar Teo Trandafir a început cu pași mici, dar siguri, o carieră în televiziune.

„Niciodată. S-a întâmplat. Eu nu am crezut vreodată că voi ajunge aici, pentru că eu am făcut întotdeauna pași mici privind în jos să nu mă împiedic. Și m-am trezit că făcând mulți pași mici, mulți pași mici, am ajuns într-un loc pe care deja nu-l mai recunoșteam și m-am trezit cu emisiunea care îmi purta numele. Dintr-o dată așa s-a întâmplat, fără să am speranțe foarte mari. Eu voiam să fiu cântăreața, îmi doream să fiu Angela Similea, aveam alte lucruri în cap”, declara Teo Trandafir.

