Nu vei mai avea voie sub nicio formă să faci asta! Lege neplăcută pentru proprietarii de imobile

Toți proprietarii de imobile trebuie să știa asta. Există un proiect de lege adoptat deja de senatori, care ar putea să ajungă la votul decisiv al deputaților, după ce marți a primit raport favorabil. Acesta prevede că la aceeași adresă să nu se mai poată înregistra oricâte persoane, ca acum, ci maximum zece.

Regulile stabilite pentru obținerea actelor de identitate se vor modifica din nou. Este un proiect de lege, care a primit raport favorabil, marți, și poate ajunge la votul decisiv al deputaților. Mai exact, este vorba despre faptul că la aceeași adresă să nu se mai poată înregistra oricâte persoane, ca acum, ci maximum zece.

Vezi și: UN ROMÂN A GĂSIT SOLUȚIA! CUM SCĂPĂM DE FACTURILE URIAȘE LA CURENT ŞI GAZE

Mai mult decât atât, cel ce găzduiește o persoană care nu are înscrisă în buletin adresa la care locuiește de fapt, nu va fi obligat să anunțe autoritățile, ci trebuie să meargă împreună cu respectiva persoană la evidența persoanelor, pentru a-și da consimțământul de a o lua în spațiu.

Acest proiect legislativ va ajunge la votul decisiv din Parlament, având raport de adoptare favorabil. Acesta vizează modificarea și completarea OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

În OUG nr. 97/2005 se introduce o prevedere care stabilește că “nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în RNEP (Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor – n. red.) sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă”.

Cine face excepție de la regulă

Este bine de știut că această limită de persoane nu se va aplica în cazul proprietarului locuinței și nici a familiei extinse a acestuia. Adică, a titularului dreptului locativ, soțul/ soția acestuia, rudele (ale proprietarului sau ale soțului/ soției) în linie dreaptă, dar și rudele în linie colaterală până la gradul al patrulea (până la veri primari). Excepție de la regulă fac și persoanele fizice care nu au buletin și sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în centre de servicii sociale sau în centre educative.

Vezi și: ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ȘOFERI. GREȘEALA FATALĂ CARE TE POATE ADUCE ÎN SPATELE GRATIILOR, POTRIVIT UNUI PROIECT DE LEGE

Acest proiect de lege are în vedere și că persoana ce are în gazdă o altă persoană, care nu are înscrisă în actul de identitate adresa la care locuiește efectiv, are obligația să se prezinte cu aceasta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul, pentru a-și exprima consimțământul de primire în spațiu.

Acest lucru trebuie să se întâmple în 15 zile. OUG 97/2005 prevede că „persoana care găzduiește o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile are obligația de a anunța poliția sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul”.