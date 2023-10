”Nu vreau să traumatizez copiii!” Decizia pe care a luat-o Marina Dina, după scandalul monstruos cu fostul soț

După scandalul monstru avut cu tatăl gemenilor săi, Marina Dina a decis, după ce a contactat doi avocați, să renunțe la ideea de a-l chema instanță pe fostul iubit, pentru stabilirea domiciliului minorilor. Fosta asistentă TV a mai declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că ar mai forma un cuplu cu acesta poate după ani de terapie și că-n prezent, deși are o relație, exclude să se căsătorească.

Marina Dina s-a despărțit de Radu Morar, după mai bine de zece de ani de relație. Chiar la începutul anului școlar, între cei doi a izbucnit un scandal monstru. Fosta asistentă TV l-a acuzat pe tatăl copiilor săi că i-a înscris fără acordul său, la o școală privată. Între timp, cei doi au căzut la pace, blondina a semnat actele pentru ca gemenii săi să frecventeze cursurile acelei instituții.

Situația minorilor rămâne însă destul de complicată, dat fiind faptul că aceștia petrec o săptămână la mama lor, după care se mută la domiciliul tatălui. Fosta asistentă a apelat la doi avocați pentru a rezolva această problemă, dorindu-și ca micuții să aibă domiciliul stabil la ea. După ce s-a consultat însă cu aceștia, ea a renunțat la a mai deschide proces în instanță.

„Am contactat doi avocați, dar am decis să renunț la un proces pentru domiciliul copiilor. Nu-l voi deschide, nu vreau să-i traumatizez ca să fie audiați. El nu plătește pensie alimentară, nu am vrut asta, mai ales că copiii stau o săptămână la mine, una la el”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Îi sunt recunoscătoare fostului iubit că a avut grijă de noi”

Deși în prezent are o relație civilizată cu tatăl copiilor săi, Marina Dina spune că este exclus ca vreodată să mai formeze un cuplu.

„Exclus să ne mai împăcăm vreodată. Poate după câțiva ani de terapie. Am decis să ne despărțim din cauza certurilor, a modului nesănătos în care creșteau copiii. Am vrut să-i ofer fiicei mele un alt fel de relație. Și nu ceea ce am văzut eu la părinții mei”, a mai spus, ironic, fosta asistentă TV.

Totuși, aceasta mărturisește că-i este recunoscătoare fostului partener:

„Oricum eu îi sunt recunoscătoare fostului iubit că a avut grijă de noi, că eu nu a mai trebuit să muncesc i am avut ocazia să mă ocup de copii”.

Fuge de căsătorie. Din ce-și câștigă în prezent existența

Deși în prezent este implicată într-o altă relație, Marina Dina spune că este exclus să facă pasul spre căsătorie. Fosta asistentă TFV a renunțat a lumina reflectoarelor în momentul în care a devenit mamă. După ce și-a încercat norocul ca și profesoară de yoga, în prezent, ea este angajată la o clinică privată.

„Nu iau în calcul să mă căsătoresc. Am terminat scoala de yoga, am și predat, dar nu câștigi suficient încât să poți crește doi copii.

Eu acum lucrez pe partea de marketing la o clinică privată”, ne-a mai spus aceasta.

