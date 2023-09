Scandalul dintre Marina Dina și fostul soț s-a răsucit cu 180 de grade! Ce se întâmplă acum cu cei doi copii? ”Am semnat actele!” CANCAN.RO are detaliile

După un scandal monstru pe care l-a avut cu tatăl copiilor săi, chiar în prima zi de școală, Marina Dina și fostul iubit au căzut la pace. Cel puțin, momentan. Fosta asistentă TV a semnat acordul pentru ca gemenii săi să urmeze cursurile școlii private unde au fost înscriși. În prezent, copiii stau cu ea, în apartamentul unde locuiește cu chirie. Peste o săptămână doar, micuții se vor întoarce însă la tatăl lor. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Fosta asistentă TV, Marina Dina, și Radu Morar, tatăl copiilor săi, s-au iubit mai bine de zece ani și sunt părinți de gemeni, fetiță și băiat, în vârstă de șase ani. Recent, chiar în prima zi de școală, între cei doi a izbucnit un scandal monstru, dat fiind faptul că micuții au fost înscriși la o școală privată fără acordul mamei lor.

Marina Dina a aruncat acuzații grave la adresa fostului partener și a publicat chiar, în spațiul online, mai multe mesaje pe care le-a primit de la acesta. La câteva zile distanță, cei doi părinți au căzut însă la pace.

Fosta asistentă TV a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că a semnat acordul privind înscrierea copiilor la respectiva instituție de învățământ, în timp ce tatăl acestora și-a asumat plata în totalitate, a taxelor.

„Copiii au început școala, am semnat. Eu nu eram împotrivă, doar că a fost o situație neplăcută în care nu mi s-a cerut acordul. Am ajuns la o înțelegere, el își asumă plata taxei în totalitate. Sper să fie ok. Nu plata ar fi o problemă, el își permite să facă asta. Acum suntem liniștiți, sper să rămânem așa”, a declarat Marina Dina în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Copiii acum sunt la mine acasă”

După câteva săptămâni petrecute la tatăl lor, copiii au revenit în apartamentul în care fosta vedetă TV locuiește cu chirie. Se vor întoarce însă, la omul de afaceri, peste doar o săptămână.

„Copiii acum sunt la mine acasă. Noi nu avem încă o decizie judecătorească și îi plimbăm de la unul la altul. O săptămână la el, una la mine. Am evitat să mă adresez instanței, mi-a fost teamă că va câștiga el și vor rămâne cu domiciliul acolo ținând cont că are o situație financiară prin care să le ofere stabilitate. Are și o bonă.

Eu locuiesc cu chirie acum, e un pic mai complicat. Dar oricum vom ajunge în instanță, pentru că sunt niște lucruri ce trebuie stabilite clar. Eu îmi doresc să stea la mine. El vrea să facem așa cum doresc copiii. Fetița vrea la mine, băiatul vrea și la mine și la el. Când băiatul se duce la el, insist să meargă și fetița, pentru că-mi doresc să fie împreună. Ei au doar 6 ani, nu-i cazul să ia o decizie singuri”, ne-a mai spus aceasta.

„Am apelat deja la un avocat”

Marina Dina a adăugat că a apelat deja la un avocat, pentru a încerca o mediere cu tatăl copiilor săi. Fosta asistentă încearcă să evite un proces în instanță, dar tot ea ne spune că va face și acest lucru, dacă nu se va ajunge la o înțelegere, privind programul minorilor:

„Am apelat deja la un avocat. Mi-aș dori să încerc o mediere, să vedem dacă putem ajunge la o concluzie. Noi nu am fost niciodată căsătoriți, dar copiii poartă numele lui. El poate să le ofere multe lucruri. Eu am fost o mamă implicată sută la sută în creșterea lor. Am un venit, am un contract de închiriere. Încerc să mai avem o discuție înainte să ajungem în tribunal. Pentru că, pe lângă teama pe care o am eu vizavi de hotărârea unui judecător, nici nu vreau să expunem copiii la un stres suplimentar față de cel la care sunt supuși. Mai ales acum, abia au început școala. Pentru ei e deja o schimbare mare”.

Motivul despărțirii

În același timp, Marina Dina ne-a vorbit și despre principalul motiv pentru care a decis să se despartă de tatăl copiilor săi, pe care îl dorește însă să rămână implicat în viața micuților:

„Îmi doresc ca el să fie o prezență permanentă în viața lor. A devenit destul de implicat, față de cum era când noi eram împreună. Atunci era responsabilitatea mea. Îmi doresc să am și suportul lui, să le ofere în continuare ce le oferă și acum.

Eu am plecat de acolo, că era casa lui. Am decis să ies din relație din cauza certurilor, a modului nesănătos în care creșteau copiii. Pentru că și eu am crescut într-un astfel de mediu, și nu mi-am dorit ca și copiii mei să crească la fel. Am vrut să-i ofer fetei mele un alt fel de relație, nu ceea ce am văzut eu la părinții mei”.

Ce reality-show a refuzat

Marina Dina a renunțat la show-bizz-ul autohton, pentru a se dedica creșterii copiiilor săi. Recent, ea a refuzat o nouă ofertă TV, de a apărea pe sticlă:

„Nu mai am legătură cu show-bizz-ul. Am fost doar invitată la niște emisiuni gen reality show, la Mămici cu lipici. Dar oricum el nu ar fi fost de acord. Și nici nu era cazul să expun copiii”.

