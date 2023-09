Marina Dina și fostul soț au scos săbiile și topoarele! Scandal sub ochii publicului între cei doi

Un nou scandal de proporții a izbucnit în showbiz-ul românesc. Fosta asistentă TV Marina Dina și cel care i-a fost soț aproape un deceniu și-au declarat război. Se pare că, după divorț, cei doi nu au rămas în relații prea bune, iar acum totul a explodat. Marina Dina a povestit prin ce trece din cauza fostului partener. CANCAN.RO are detaliile!

Timp de 10 ani, Marina Dina și tatăl gemenilor săi au trăit o poveste de dragoste. Deși relația a fost una de durată, fosta asistentă TV s-a gândit la divorț, o bună parte din ea. În cele din urmă, și-a găsit curajul și a plecat de lângă bărbatul care nu o mai făcea de mult fericită. Însă, iată că problemele celor doi nu s-au terminat.

(CITEȘTE ȘI: MARINA DINA, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE DIVORȚ! ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE S-A DESPĂRȚIT DE TATĂL COPIILOR EI: ”AM FĂCUT TERAPIE”)

Marina Dina, scandal cu fostul soț

Recent, Marina Dina și-a surprins urmăritorii din mediul online. Fosta asistentă TV a distribuit mai multe conversații pe care le-a avut cu fostul soț.

Scandalul dintre ei a pornit atunci când Marina Dina a aflat că gemenii au fost înscriși la o școală privată de către tată, fără acordul ei. Atunci când a încercat să vorbească cu bărbatul și și-a exprimat dorința de a sta alături de copiii săi în prima zi de școală, fosta asistentă TV a fost expediată rapidă, iar reproșurile au curs la adresa ei.

Fostul soț nici nu a vrut să audă de bunele ei intenții, reproșându-i că până acum nu a contribuit prea mult, din punct de vedere financiar, la creșterea micuților.

„Copiii mei au fost înscriși (n.r. numele școlii) fără ca tatăl să-mi ceară acordul. A putut face asta pentru că este apropiat de fondatorul instituției.

Am aflat că este ilegal ce a făcut doar după ce am insistat să fiu implicată în educația lor și inclusiv în prima zi de școală, iar el a refuzat pentru că nu pot să am o contribuție financiară. Am zeci de mesaje în care face presiuni asupra mea după ce i-am spus că momentan nu pot susține taxa unei școli private”, a scris Marina Dina în mediul online, postând și conversațiile pe care le-a avut cu fostul soț.

(VEZI ȘI: JUCĂUȘA ASISTENTĂ TV A ACȚIONAT ÎN FORȚĂ, DUPĂ CE A SCĂPAT DE RADU “BĂUTURĂ”. MARINA DINA S-A COMBINAT CU… IAR BĂRBATUL EI UMBLĂ CU FEBLEȚEA LUI GIGI BECALI! 📛🔞)

„O să încerce să mușamalizeze situația”

Văzând că nu are nicio șansă de a se înțelege cu fostul soț, Marina Dina a încercat să ia legătura cu unitatea de învățământ la care au fost înscriși copiii săi, pentru a afla ora de începere a festivității de deschidere.

Însă, imediat după apelul telefonic, Marina Dina a fost asaltată de fostul partener, care susține că gestul ei i-a făcut pe reprezentanții școlii să nu îi mai accepte pe cei mici.

Schimburile de mesaje dintre cei doi au fost dure, încheindu-se cu amenințări și promisiunea că întreaga situație o să ajungă în instanță. După discuțiile avute cu tatăl micuților, fosta asistent TV a decis să facă totul public, asta pentru că este sigură că bărbatul o să încerce să mușamalizeze întreaga situație.

„Postez asta pentru că după un telefon dat către școală, în care am încercat să aflu la ce oră începe festivitatea, cineva s-a sesizat și tatăl mi-a cerut să semnez contractul. Sunt convinsă că o să încerce să mușamalizeze situația”, a mai scris Marina Dina, în mediul online.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.